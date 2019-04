Actores argentinos van por la caja de YouTube: la demanda judicial y, ¿cuántos millones de dólares se facturan?

La reproducción de contenido mediante plataformas de streamming y el posterior pago de derechos de autores es uno de los debates que comenzó a cristalizarse en reformas en Europa. A fines de marzo, el Parlamento europeo sancionó una ley para que plataformas como YouTube tengan que comenzar a abonar licencias y hasta pago de derechos.

Envalentonados por lo que sucede en el Viejo Continente, SAGAI, la ONG que se encarga de cobrar y distribuir los derechos de autor para los actores de televisión y cine, busca darle un nuevo impulso a la demanda que tiene contra Google Argentina por la difusión sin pago de derechos de varias producciones nacionales.

El objetivo del litigio, que ya lleva cuatro años, es que Google comience a pagar los derechos de autor por la monetización de cada video en Youtube que se encuentre amparado en los alcances de la ley 11.723 (propiedad intelectual).

En dialogo con BigBang, el abogado de SAGAI, Sebastián Bloj, no pudo especificar el monto total que podría llegar a recibir la asociación, ya que solamente Google Argentina sabe cuántas de esas reproducciones fueron realizadas mediante IP (que es la forma con la que se identifica a los usuarios) de Argentina.

“No se puede exigir el pago si la reproducción se hizo en México porque el limitante son los alcances de la ley”, explicó el letrado.

¿Pero cuánto dinero podría ser? De acuerdo a la herramienta SocialBlade, que se encarga de arrojar un estimado de monetización de los canales de Youtube, Telefé y Canal 13 (que son los que mayor cantidad de ficciones producidas en Argentina emiten) facturan entre U$S 16.600 y U$S 266.200 mensuales, en el caso del canal de las tres pelotas, y U$S 34.400 y U$S 550.500 el restante.

Si la cifra se lleva a la monetización anual de videos Telefé recibe entre U$S 199.700 y U$S 3.200.000, mientras que El Trece entre U$S 412.900 y U$S 6.600.000, siempre bajo el racconto que realiza SocialBlade. El dato real y concreto se encuentra dentro de los libros contables de Youtube que es lo que apuntan a que abran desde SAGAI de prosperar la demanda.

¿En qué anda la causa? Después de cuatro años de idas y vueltas se llegó finalmente a que se resuelva el planteo de la competencia y si debe corresponder a la Justicia Nacional Ordinaria o a la Federal. ¿Cuánto le correspondería a SAGAI de ganar la demanda? El presidente de la institución, Jorge Marrale, y el Secretario General, Osvaldo Santoro, detallaron que el convenio que rige para televisión y cine establece la siguiente escala:

Televisión abierta: el 2% de los que se recauda por publicidad

Televisión por cable: el 2% de los abonados

Cine: el 2% de la taquilla.

Los canales de aire, según consta en el expediente, fueron citados como parte de la defensa de Google Argentina que argumentó que ya les abona los derechos correspondientes a ellos por lo que no correspondería que vuelvan a hacerlo. Justamente son los canales de aire los que tienen los canales con mayor vistas en cuanto a ficciones argentinas. Para citar un ejemplo, dentro del canal específico para Casados con Hijos, la tira protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, que creo Telefé hay capítulos que tienen más de 200.000 reproducciones.

Otras plataformas similares ya se encuentran con negociaciones con SAGAI para llegar a un acuerdo, tal es el caso de Netflix y Flow con quienes las autoridades reconocen haber llegado a un entendimiento para abocarse a negociar el cuidado de los derechos de autor.

“Internet debe ser libre, pero no gratuita. Uno paga una conexión a internet, las empresas se benefician de los contenidos que se suben, y cuando se busca cuidar el derecho a la propiedad intelectual (las empresas) se escudan aludiendo que se trata de una censura”, manifestó Marrale.

“Uno no entra a Youtube y encuentra capítulos enteros de Lost como si sucede con algunas series argentinas. Eso justamente no sucede en los Estados Unidos porque tienen mayores controles que acá no hay”, agregó Santoro en relación a la falta de compromiso por parte del Estado, desde hace años hasta la actualidad, para custodiar los derechos de autor.