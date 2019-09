Actrices Argentinas acompañará una nueva denuncia por acoso sexual y maltrato en el ámbito cultural

El colectivo Actrices Argentinas nació en 2018 y cobró gran notoriedad a partir de la denuncia púbica y judicial que le realizó Thelma Fardin a Juan Darthés por violación en Nicaragua. Este grupo de mujeres se creó, además, con el objetivo de apoyar el proyecto de Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se presentó por octava vez este año ante el Congreso Nacional.

Desde entonces las figuras del medio que integran este colectivo se reunieron para darle visibilidad a decenas de causas de abusos, violaciones y acosos en general. En las próximas horas, anunciaron, que darán a conocer un nuevo caso acoso sexual y maltrato.

A través de un comunicado oficial, el colectivo convocó a una conferencia de prensa para visibilizar el acoso sexual y el maltrato dentro del ámbito laboral. De esta manera, se harán presentes este jueves en el auditorio Bauen para denunciar un nuevo caso de abuso de un caso “paradigmático".

La cita será a partir de las 18.30 y, según explicaron, estará a cargo en conjunto de autoras, escritoras, directoras, técnicas de cine, bailarinas, trabajadoras de centros culturales, colectivos feministas y transfeministas; y organizaciones por los derechos humanos.

Bajo la consigna "llegó la hora de la emancipación política de nuestros cuerpos", el objetivo será visibilizar el “acoso sexual y el maltrato dentro del ámbito laboral precarizado, a raíz del acompañamiento a la denuncia de un caso paradigmático para la cultura, la educación y el Estado", detallaron desde el colectivo a través de un comunicado oficial.

La convocatoria llega poco tiempo después de que Anahí de la Fuente, una maquilladora profesional, performer y comunicadora, denunciara (en julio de este año) por acoso sexual al director de Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, cuando había ingresado a trabajar en el área de Comunicación del centro cultural como community manager en junio de 2017.

De esta manera se presentaría un nuevo caso de acoso sexual y maltrato, a casi un año (fue el 11 de diciembre de 2018) de la última conferencia que brindó el colectivo de artistas en el Multiteatro de la Avenida Corrientes, cuando Thelma Fardin hizo pública su denuncia penal por violación contra Juan Darthés, quien desde entonces mantiene un perfil bajo.

Cabe remarcar que la agrupación se fracturó en los meses a raíz de la salida de Florencia de la Ve, quien afirmó que al colectivo le faltaba “sororidad” a la hora de elegir los casos. "Formaba parte pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren”, remarcó la actual participante del Bailando.

Pero la actriz no fue la única: a ella le siguieron Valeria Bertuccelli, Érica Rivas, Laura Novoa, Gloria Carrá y Romina Gaetani, entre otras. “Apoyo la causa del aborto, pero me fui a otro Colectivo", había asegurado Florencia a la hora de comunicar su salida de la agrupación.

Lo cierto es que estás reconocidas artistas que se bajaron de Actrices Argentinas decidieron formar otra agrupación a la que bautizaron: LAS BOLTEN, en honor a Virginia Bolten, una feminista y sindicalista argentina que se dedicó a la lucha por la emancipación y la igualdad de los derechos.