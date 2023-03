Acuerdo con el FMI: medidas de impulso productivo y exportador para la industria nacional

El ministro de Economía Sergio Massa reveló que Argentina realizó un acuerdo con el FMI y anunció medidas de impulso productivo y exportador para la industria nacional. Además, junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio Mendiguren, inauguraron la planta productiva de Patagonia CNC Machines y presentaron un programa para potenciar las Pymes exportadoras.

Respecto al acuerdo SAF, el cual está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, la entidad extranjera y el gobierno Argentino han hecho una revisión, de la cual se obtuvo una determinante decisión: Argentina podrá acceder a US$5.300 millones con el fin de generar acciones políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad y abordar el aumento de la inflación.

Por su parte, desde el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental y Ashvin Ahuja, jefe de Misión para Argentina afirmaron: “Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un marco macroeconómico actualizado y las políticas asociadas necesarias para completar la cuarta revisión bajo el acuerdo de Argentina. Este acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en las próximas semanas. La finalización de la revisión le dará a Argentina acceso a alrededor de US$ 5.300 millones (DEG 4.000 millones)”.

No obstante, expresaron: “En el contexto de un entorno económico más complejo, la revisión se centró en evaluar el progreso de la implementación del programa, actualizar el marco macroeconómico y alcanzar acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para abordar de forma duradera los desequilibrios macroeconómicos y limitar las vulnerabilidades futuras”.

Por otra parte, y con respecto al desempeño de Argentina durante el 2022, manifestaron: “Todos los criterios de desempeño cuantitativo hasta fines de diciembre de 2022 se cumplieron con cierto margen. El déficit fiscal primario de 2022 alcanzó el 2,3% del PIB (frente a una meta del 2,5%), en particular debido al continuo sólido control del gasto y las acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social. Al mismo tiempo, las reservas internacionales netas aumentaron en US$ 5.400 millones (por encima de la meta de US$ 5.000 millones), debido a mejoras en la balanza comercial y un importante apoyo oficial. El PIB real se expandió un 5,4% en 2022 y la inflación anual alcanzó el 94,8% al final del período”.

Con respecto al programa que presentaron para ayudar a las Pymer, Massa afirmó: “Nada absolutamente nada, nos va a sacar del sueño de que cada pyme argentina se transforme en un proyecto de exportación para tener trabajo Argentino en el mundo. Por la resiliencia, por la capacidad de caernos y levantarnos, por esa creatividad permanente. Por la capacidad de adaptarnos a los problemas y encontrar las soluciones”.

”Por todo eso y porque lo que hay en juego es un modelo de desarrollo económico. Cada pyme que exporta, son dólares que hacen más fuerte nuestra economía y nuestra moneda. Cada dólar que vendemos representa empresas más fuertes, banco central más fuerte, moneda más fuerte y trabajadores mucho mejor pagos”, concluyó Massa.