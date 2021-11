Medicamentos, la salud de CFK y avance en la causa por espionaje: las 7 noticias del día

Pánico en Cancún: un grupo narco se tiroteó en el medio de un hotel lleno de turistas

Un enfrentamiento a balazos entre narcos por la venta de drogas en un hotel de Puerto Morelos, al sur de Cancún, en el Caribe mexicano, dejó un saldo de dos delincuentes muertos y provocó escenas de terror entre turistas y trabajadores.

Eran cerca de las 14 hora local cuando en la playa de un complejo hotelero de lujo que abrió sus puertas apenas hace un mes, el Hyatt Ziva Riviera Cancún, se desató el pánico.

Un grupo de entre 10 y 15 personas encapuchadas y fuertemente armadas llegó a bordo de al menos dos embarcaciones por la playa y fueron directo sobre dos personas, al parecer narcomenudistas (traficantes a pequeña escala) de un grupo rival.

En un primer choque perdió la vida uno de los presuntos vendedores de droga, mientras que el otro intentó refugiarse en una habitación dentro del hotel.

Pero según relataron varios testimonios y confirmó la Fiscalía estatal, el hombre fue perseguido por varias áreas públicas del complejo y finalmente asesinado por los integrantes del comando rival frente a varios turistas y trabajadores.

De acuerdo con un boletín de la Fiscalía estatal, las primeras investigaciones arrojan que se debió a una disputa entre bandas por la venta de “sustancias tóxicas”.

Horas antes del suceso, un primer grupo de cuatro o cinco personas llegó a la zona y “mencionaron que ellos iban a ser los encargados de la venta de droga en esa zona de la playa, quedándose en el lugar dos de ellos”.



Aparentemente los fallecidos habían llegado por la mañana con varias personas más a la playa Bahía Petempich, situada junto a dos hoteles de lujo, el Azul Beach Resort y el Hyatt Ziva Riviera Cancún, alegando que ese era su nuevo territorio para la distribución de droga, indicó la Fiscalía del estado de Quintana Roo en un comunicado el jueves por la noche, publicó la agencia AP.

Poco después de las 2 de la tarde, unas 15 personasse calculan ingresaron a la playa y se dirigieron a los dos individuos, aparentemente de la banda contraria. A uno de ellos lo capturaron y lo ejecutaron allí mismo, mientras que otro que corrió hacia el interior de un hotel fue asesinado dentro de ese establecimiento, agrega el texto.

Una persona resultó herida “con lesiones que no representan un riesgo para su vida’' y fue trasladada al hospital, añade la nota de la fiscalía, que no aclara si se trata de un turista o no.