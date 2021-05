Acusaron a Caniggia de hacer trampa en MasterChef: las otras "ayudas" que tuvieron algunos participantes

El miércoles de beneficios de MasterChef, donde compiten los mejores de la semana, fue protagonizado en su edición más reciente por Claudia Fontán, María O’Donnell, Georgina Barbarossa, Sol Pérez y Alex Caniggia.

En la previa, los participantes tenían que responder una serie de preguntas para ingresar a un mercado especial y tomar los productos que quisieran para preparar un plato a elección. El requisito principal era que la preparación fuera innovadora y utilizara todos los ingredientes que el participante eligiera en el mercado.

Envalentonado, Alex se negó a recibir los consejos de Germán Martitegui. "¿Sabés qué? Hoy no necesito tu ayuda", aseguró. "No digas esa frase que después tenemos problemas", advirtió el chef.

Su plato, un corte de carne con salsa de ostras, salsa verde y papas, sorprendió al jurado por su prolija presentación. "Parece de restaurante", alabó Donato De Santis.

Sin embargo, al probarlo, el italiano dudó que Alex hubiera efectivamente usado todos los ingredientes que tomó del mercado. "¿La crema de leche donde está?", preguntó.

El participante aseguró que la salsa verde llevaba crema pero el jurado no le creyó. Al mismo tiempo, Damián Betular notó que el plato tampoco tenía la salsa picante que Alex había tomado.

"Este plato no tiene la crema y no tiene la salsa picante. No tiene ninguna de las dos cosas", sentenció Martitegui al momento de la evaluación. "En un momento como este, en el que se equivoca se va, estaría bueno que te dejes ayudar, y cocinarías mejor", añadió.

De esta manera, a Alex no le quedó más remedio que aceptar el delantal negro, que lo llevó a la gala de eliminación. "Me encanta el domingo, es donde estamos los que tenemos los huevos bien grandes", aseguró.

Las otras "trampas" de Masterchef

Vale recordar que ayer Analía Franchín se pronunció respecto a la confesión de Paulina Cocina en relación a los consejos que le brindaba a Claudia Villafañe durante su participación en el show.

"Me parece una declaración poco feliz, porque si es cierto me parece injusto", expresó la panelista en Intrusos. "La consigna se supone que es secreta hasta que entrás al estudio”, agregó en relación al hecho de que Paulina reveló que Claudia ya sabía qué se iba a cocinar antes de grabar y que por eso le pedía que la ayudara a pensar recetas para hacer.

"Si a vos te dicen 'hoy vamos a hacer algo con papas, o lomo, o cerdo' eso te brinda una ventaja extra de poder aprenderte una receta antes. Que, de todas maneras, después la tenés que ejecutar”, continuó.

Sin embargo, esta no es la única queja que se conoció públicamente. "Estaba todo armado para que te salgan mal los platos", expresó meses atrás Iliana Calabró luego de su eliminación, señalando que si el resultado de los platos era bueno "no tiene gracia".

"Tuve un problema con una receta en particular, que se lo planteé a la producción", explicó. "Vos me podés dar vuelta en un montón de cosas, pero si hay algo de lo que sé es de repostería. Había algo puntual, que era el curd de limón, que se hace en otra masa y no se hace en la masa sableé que es la que me habían propuesto a mi. La masa sableé tiene un grado de dificultad un poco más alto que la masa hecha con galletitas aplastadas, pero esa masa de manteca con galletitas tiene otra resistencia en donde podés armar un flan arriba y no se te quema. Tuve la mala suerte que me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera porque se sortean los platos", comentó.

Al mismo tiempo, en la edición anterior del reality algunos participantes acusaron a Vicky Xipolitakis de ser la gran favorita y recibir sus platos ya listos desde la producción. "Hago mucho trabajo para que salga así, sería una falta de respeto para mis compañeros. Estamos todos jugando por lo mismo. Los platos hablan y los hornos son todos iguales", se defendió en aquel entonces.