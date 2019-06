Agenda de BigBang: todo lo que tenés que saber para organizar tu fin de semana

¿Vamos al cine?

El estreno destacado en la pantalla grande es "No soy tu mami", dirigida por Marcos Carnevale, creador de Elsa y Fred.

En este nuevo film que habla sobre el amor, los vínculos y los enredos, tiene a Julieta Díaz, Pablo Echarri, Sebastián Wainraich y Celina Font como sus actores principales.

En la trama, Julieta Díaz protagoniza a Paula quien es la directora de una revista para mujeres. Paula se siente liberal, independiente y comprometida y la publicación sigue esa misma línea. Pero las ventas no son buenas y como recurso, ella se ve forzada a escribir una columna sobre la maternidad. Paula no puede con su genio y en lugar de fomentar la idea romántica de la maternidad, se inclina por todo lo contrario. Así nace la columna "Razones para no ser madre", en la que se dedica a derribar todos los mitos sobre maternidad y que, inesperadamente, se convierte rápidamente en un suceso entre las madres y las no madres. La película es apta para mayores de 13 años.

Salidas para todos los gustos

Un Regalo para Evita

¿Cuándo? Hasta el 26 de agosto. Abierto todos los días, excepto martes.

¿Dónde? Museo de Arte Español Enrique Larreta.

La exhibición se basa en los trajes regionales obsequiados por el Gobierno de España a Eva Duarte de Perón en junio de 1947. La exposición aborda el rol desempañado por la Primera Dama y el valor artístico de esta colección, en un contexto internacional en que España se mantenía aislada y empobrecida, pero recibía la colaboración de la Argentina. Se presenta una selección de estos trajes en la que todas las provincias españolas están representadas a través de sus vestidos, sombreros, zapatos, alhajas y accesorios. ¡Te esperamos!



Negroni Week Tour

¿Cuándo? Jueves 27 de junio, a partir de las 19h

¿Dónde? Distintos bares de la Ciudad.

Un tour para celebrar los 100 años de este cóctel italiano. El recorrido temático especial tendrá a la reconocida bartender Ani Varela como guía. Además, se podrán disfrutar tres versiones de Negroni en los bares Mito Mercato, Tres Monos y Presidente. ¡No te lo pierdas!

Visitemos la Libería Flotante

¿Cuándo? Desde el jueves 27 de junio hasta el domingo 21 de julio.

¿Dónde? Yacht Club Puerto Madero. Victoria Ocampo 301.





La librería flotante más grande del mundo arribó por primera vez al puerto de Buenos Aires. Vení a descubrir su extensa selección de más de 5000 títulos de libros de las más variadas temáticas a precios accesibles. Además, podrás conocer distintos espacios para visitantes como el área de Bienvenida y el Café Internacional.

Música en los Bares Notables

¿Cuándo? Viernes 28 y sábado 29 de junio.

¿Dónde? Distintos Bares Notables de la ciudad.

El viernes 28 de junio a las 21 en El Viejo Buzón (Neuquén 1100) se presentará Um Tom con música popular brasileña. El sábado 29 de junio a las 20 en El Progreso (Montes de Oca 1700), Bernarda Marambio nos brindará un show con mucho folclore.

Conciertos en la Usina del Arte

¿Cuándo? Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de junio.

¿Dónde? Usina del Arte. Agustín Caffarena 1.

El viernes se presenta Mauro Conforti & La Vida Marciana a las 20; y a las 21 habrá Argentina Gospel Choir. El sábado desde las 22.30 estará la Fiesta SurReal edición reggae con una programación con muchas actividades. El domingo 30, el grupo de canto coral se presentará a las 11.30; a las 17 Nico Agesta nos brindará un concierto de música emergente; a las 19 h Lucas Monzón presentará su disco “Franco” con mucho folclore y, finalmente, a las 20 h Jorge Navarro y amigos ofrecerán un show de jazz. ¡No te lo pierdas!

SALIDAS GRATUITAS

Laboratorio de Impresiones

¿Cuándo? Todos los días.

¿Dónde? Museo Casa Carlos Gardel. Jean Jaures 735.

En conmemoración al 100º aniversario del disco argentino y la revolución que eso implicó en la circulación masiva de música, descubrí las técnicas con las que Gardel y sus contemporáneos grababan antes de la invención del micrófono. Además, tendrás acceso a la trastienda de las fábricas de discos, instrumentos de registro y mucho más.

Feria de Mataderos

¿Cuándo? Todos los domingo, de 11 a 19 h.

¿Dónde? Av. Lisandro de La Torre y av. de los Corrales.

Se trata de una de las ferias más tradicionales de Buenos Aires, donde encontrarás una gran variedad de comidas regionales, artesanías, recitales, shows de danzas típicas, carreras de sortijas y todo lo que hace de la Argentina un país único. Si te generan curiosidad las raíces culturales del país, ¡no te pierdas este encuentro con la tradición criolla!

¿Vamos a una fiesta?

Colgado es el nombre artístico que le da forma al proyecto solista de Gonza Elizondo, músico y productor mendocino, creador del sello/dogma Micro Discos. “La Curva del Tiempo”, su nuevo EP de 4 canciones, propone un viaje flashero hacia otra dimensión, donde el fracaso se convierte en esperanza. Con una sonoridad contundente, y una base sólida y presente, el disco toma identidad a través del uso de distintos procesadores en la voz, que dibujan diferentes timbres que acompañan el viaje de cada canción. ¿Cuándo? 13 de Julio - 21:30 hs - Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811, CABA.

Para que sea una noche de puro festejo, además de la presentación, se celebrará el cuarto aniversario de Micro Discos y habrá un Micro Recital. Hasta el momento ya lanzaron 15 microdiscos, 135 micro canciones, en las que participaron más de 50 artistas. ¿Cuándo? 13 de Julio - 21:30 hs - Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811, CABA.

También podés leer: [VIDEO-NOTA] Micro discos por WhatsApp: la idea de un argentino que cambió la industria musical

RECITAL EN DÚO

Diego Marchionatti, presenta su tercer álbum solista, En Estado Circular y para ello realizará una serie de shows en la ciudad de Buenos Aires y por el interior del país. El 5 de julio a las 21 en CAFF. Más información en www.caff.com.ar . Importante: solicitan la colaboración de donar 1 alimento no perecedero. Los alimentos recibidos serán donados al Comedor Sonrisas y Soles, Calle Central 356, Cárcova, José León Suárez; y al Espacio Comunitario Encuentro, de Barrio Toro, Derqui.

AGENDA DEL CONURBANO

Vicente López

Viernes

“Breve historia del planeta verde” a 18 en Cine York (J. B. Alberdi 895)

“Marilyn” a las 20 en el Cine York (J.B Alberdi 895)

San Isidro

Sábado

La quinta y los quintos. Historia, la arquitectura y la colección del museo, a las 14, en la Quinta Los Ombúes (,A. Beccar Varela 774)

Juegos a las 15 en la Casa de cultura Villa Adelina (Av. de Mayo 964)

Laboratorio de juego con tecnología, a las 16, en el Museo del Juguete, Boulogne

San Fernando

Domingo

Cine film “Rapto” a las 17 en el Teatro Martinelli (Lavalle 3021)

San Martín

Viernes

Cine, a las 19, Apocalypse Now en el Complejo Cultural Plaza (Alberto Campos 2089)

Milonga, a las 20, en la Galería del Palacio Municipal.

Pilar

Viernes

Dani “La Chepi”, a las 21.30, en el Lope de Vega (Pedro Lagrave 725)

Sábado

Teatro. “El secreto del éxito” a las 21 en el Teatro Lope de Vega (Pedro Lagrave 725)

Escobar

Viernes

La venganza será terrible, a las 21, en el Teatro Seminari (Mitre 451)

Sábado

Encuentros en el Museo, a las 21, en el Museo Campiglia (Mitre 797)

Merlo

Sábado

Muestra de las artistas plásticas Fernanda Sosa y Laura Biancard en la Casa de la Cultura (Av. Calle Real y Padre Espinal)

Domingo

El estudio Abremundos es un espacio destinado a la experimentación del teatro. A las 16.30 en el Parque Cultural de Padua (Av. Pres. Juan Domingo Perón 23850)

Moreno

Viernes

A las 17 en el museo Amancio Alcorta (Coleta Palacios 1992) Ciclo “Todavía Cantamos” Homenaje a Atahualpa Yupanqui. Música y pintura en vivo, exposición de obras.

A las 17 en la Casa de la Cultura (Dr. Vera 247) Inauguración de muestra fotográfica “Imágenes Antiguas de Moreno”.

A las 21 en el teatro Leopoldo Marechal (Asconapé 85) Inmaculada Concepción, una mujer italiana (Obra de teatro).

Sábado

A las 21 en el teatro Leopoldo Marechal (Asconapé 85) Una de Changos Acustic Music + Sangre Guitarrera (Música).

Marcos Paz

Museo de Ciencias Naturales "Lucas Kraglievch". Es la primera institución dedicada a las Ciencias Naturales en Marcos Paz. Este nuevo museo exhibe algunos de los fósiles hallados en Marcos Paz y está destinado a albergar una importante colección paleontológica. El museo se encuentra ubicado en Belgrano 2159, su horario de atención es lunes, martes y viernes de 8 a 15 horas, miércoles y jueves de 8 a 17 y sábados de 11 a 16.

Tres de febrero

Viernes

La Plaza de la Unidad Nacional de Caseros invita vivir hasta el domingo una Feria gastronómica, actividades deportivas y espectáculos, en Avenida San Martín y Alberdi, se podrá ir de 10 a 23. Habrá “Sabores del mundo”, espectáculos en vivo, actividades deportivas y culturales, juegos y feria de artesanos y de emprendedores locales.

Luján

Viernes

The Beats, a las 21, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096)

Domingo

Lucas Laurente, a las 20.30, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096)

Morón

Viernes

Funky Peppers (banda de rock del oeste homenaje a los Red Hot Chilli Peppers), a las 20, (Rivadavia 16238)

Avellaneda

Viernes

Cine, a las 17.30, Cómo entrenar a tu dragón 3 en el Cine Municipal Wilde (Juan Cruz Varela 6261)

Viernes

Un judío común y corriente, a las 20.30, en el Teatro Roma (Sarmiento 109)

Berazategui

Viernes

Bera Suena Rock, a las 21, Complejo Cultural “León F. Rigolleau” (Calle 15 Nº 5675)

Sábado

Concierto y master class de Pablo La Porta, a las 17, en el Complejo Cultural “León F. Rigolleau” (Calle 15 Nº 5675)

Sábado

Clásica Milonga, a las 21 en Buena Yunta (Calle 146 e/11 y 12)

Quilmes

Viernes

Obra de teatro transformista ATP: “Falladísimas”, en el marco del Festival de Cine Versátil, a las 20, en la Casa de la Cultura, Rivadavia 383

Florencio Varela

Viernes

Concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela junto a la Orquesta de Bosques, a las 18, en la Iglesia de Jesucristo, calle 932 Nº 32 entre R. Darío y L. Lugones, Bosques.

Sábado

Presentación del disco de Maldito Karma, a las 21, en la Casa de la Cultura (Mitre 149)

Domingo

Exposición de los talleres de teatro adulto de 17:30 a 19:30 en la Casa de la Cultura (Mitre 149).

Lomas de Zamora

Viernes

Folklore Dúo Tendencia a las 21 en el Teatro Municipal (Manuel Castro 262)

Sábado

La brujas de salem a las 21 en el Teatro Municipal (Manuel Castro 262)

Ezeiza

Viernes

Cine, a las 16 en el Centro Cultural "Amigo Néstor" (Avellaneda 27)

La Plata

Viernes

Cine a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas (Calle 50)

Berisso

Lunes