Agua caliente y versiones cruzadas tras el ataque a un futbolista amateur: "Le tiraron un líquido oscuro"

El sábado 5 de agosto una vez más la violencia dijo presente en el fútbol amateur. En el partido disputado entre Unidos de Olmos y Porteño de Ensenada por la primera división de la Liga Amateur Platense, un jugador de Porteño fue agredido por un espectador que le arrojó agua caliente en la cara. En las últimas horas, el presidente del club local desmintió esa versión.

El hecho ocurrió dentro del marco de la fecha 16 del Torneo Apertura “A”, que se estaba disputando en una localidad de La Plata, en Lisandro Olmos. El encuentro estaba 1 a 1 cuando, a los 20 minutos del segundo tiempo, Ramiro Herrera fue quemado con agua hirviendo.

Hasta el momento se desconoce la identidad del espectador que estaba en la tribuna y que decidió llevar a cabo este ataque. Producto de la agresión, Herrera cayó al piso, el partido fue suspendido y el futbolista fue trasladado rápidamente a un centro médico cercano.

Porteño informó que “Herrera, quien fuera agredido desde la tribuna en el partido del día de la fecha, se encuentra fuera de peligro. Está con un tratamiento de gotas, pero afortunadamente su vista no se vio comprometida”. Sin embargo, el episodio no terminó ahí, sino que según informó el Portal Pase a la Liga, los actos de violencia continuaron afuera de la cancha con la rotura de algunos autos de los visitantes. Hasta la fecha, las autoridades de la liga amateur platense no indicaron sanciones para el club local por la agresión que sufrió el jugador de Porteño, de igual manera sucede con la identidad de la persona que le tiró agua hirviendo al futbolista.

Sin embargo, las declaraciones del presidente del Club Unidos Olmos, Luis Pérez, no coinciden con esa versión: “Obviamente estoy en contra de cualquier hecho de violencia, como presidente del club trabajamos para que esto no pase, pero quiero desmentir esta situación. No le tiraron agua caliente, cayo desplomado a cuatro metros del alambrado y tuvo la mala suerte de golpearse”, detalló el día de hoy, por TN.

Y añadió: “Tengo testigos que dicen que no tiraron agua caliente, sí que tiraron un líquido oscuro, que dicen que es fernet. Llamamos a la ambulancia y dijeron que el chico tenía la vista dañada, yo estaba presente. Para que se dañe la vista la tienen que vaciar el termo en la cara, además, estaba con la cara tapada, si estas quemado, no tenes que tener la cara tapada”.

Asimismo, Pérez afirma que tiene un informe policial que dice que le tiran al futbolista un “líquido oscuro” y que cuando se acercan al jugador, no tenía daños: “Yo estaba ahí, no tenía daños, más allá del golpe que sufrió por el partido. Trabajamos para que no haya violencia, pero por un resultado deportivo, suspender un partido o que inventen cosas, no lo veo coherente”.