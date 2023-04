"Ahora buscamos personas fallecidas": estremecedor relato de los rescatistas en Floresta

El derrumbe de una casa de dos plantas en Floresta provocó la muerte de un joven de 19 años y de una nena de 12. Además, se registraron 25 heridos, entre ellos dos menores que están fuera de peligro. Mientras continúan las tareas de búsqueda de al menos dos personas que hasta la mañana seguían desaparecidas, comenzaron a conocerse los crudos testimonios de los sobrevivientes.

"Yo salí cuando vi que había un hoyo detrás de mí”, relató Sonia, una mujer que vivía en la propiedad en 2009 y se salvó de milagro. "De un momento a otro sonó como si hubiera reventado. El piso de arriba se vino abajo”, recordó la mujer en diálogo con TN.

La mujer, que vive con su pareja, explicó que la vivienda está dividida en habitaciones donde viven distintas familias, y contó que no sufrió heridas porque vivía en la parte de adelante del edificio y la zona que se derrumbó fue la trasera.

Aquellos que tuvieron la fortuna de sobrevivir a la tragedia, se encuentran frente a otra situación problemática. “Me quedó adentro en la mesa la medicación para la tiroides y para la presión alta. Ahí también tenía mi mercadería, la que vendo en la calle. Me quedé sin nada. ¿Qué voy a salir a vender? Me quedé sin plata y sin mercadería”.

Otro vecino sumó: “Allí habitaban un montón de parejas y familias. En tan sólo segundos pasaron a no tener nada”. Una mujer que vive a media cuadra afirmó: “Vive mucha gente acá. Les dimos ropa porque salía con lo que podía la gente”.

Otra señora, familiar de uno de los niños sobrevivientes, dijo que llevarán al menor “a un parador”. “No me parece algo indicado para los chicos, se sufren un montón de riesgos por más seguridad que haya”, afirmó. Otros buscaban con desesperación a sus familiares, el nieto de una mujer a la que vieron salir por la puerta y no pueden ubicarla comentó: “Suena el teléfono, pero no contesta”.

Frente a los medios varios vecinos denunciaron que el lugar contaba con peligro de derrumbe desde hace 10 años. Según Sonia, “no estaban haciendo refacciones en el lugar”, y dijo que aún desconocen cuál fue la razón del derrumbe. “En el mismo lugar, vivieron las mismas personas por años. No hubo construcciones, no hubo nada de nada. Simplemente, sonó como si algo hubiese reventado. Y ahora esperamos a saber quiénes faltan. No sabemos por qué todavía no nos dicen”, completó.

La vecina que vive a mitad de cuadra sumó: “Ahora, yo me pregunto, ¿el Gobierno de la Ciudad? Esto tenía peligro de derrumbe, dejaron que sigan edificando. Desde mi casa yo veo tres pisos”.

En medio del derrumbe, que provocó dos muertes, una mamá abrazó a su bebé y logró salvarlo. Se trata de la pareja del joven de 19 años que falleció en medio de la tragedia.

"El bebé parece que fue abrazado por la madre y no tuvo ningún tipo de lesión", relató el subdirector del Hospital Santojanni, Gabriel Carqueijeda, quien precisó que "ya se está alimentando sin complicaciones".

En diálogo con TN, Carqueijeda indicó que se trata de "un bebé de 19 días que nació en el Hospital Álvarez", el cual se encuentra "en terapia intermedia en muy buen estado". Además, el médico indicó que debió comunicarle a la mujer que falleció su marido, quien también tenía 19 años.

Finalizada la tarea en busqueda de algún sobreviviente en el derrumbe, el jefe de bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, manifestó que "no se ha encontrado ninguna persona viva". "Nos queda la tarea de buscar bajo los escombros en búsqueda de personas fallecidas", completó.