"Ahora quiero ser yo quien...": la trama secreta detrás del retiro forzado de Piqué

¿Coincidencia? Ayer por la tarde, de manera sorpresiva, Gerard Piqué reveló a través de un video en sus redes sociales que se iba a retirar del fútbol. "Ahora quiero ser yo quien les habla de mí", comenzó relatando el defensor del FC Barcelona.

Seis meses de contrato restantes, una ley deportiva que no abala su manera de hacer negocios y un club que lo acompaña desde el principio y hasta el final. "Como muchos de ustedes, soy del Barsa desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barsa. Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños", continuó comentando en su posteo en IG.

Si bien el jugador de 35 años no llegó ni a la mitad de la temporada que está en curso, se cree que su colgada de botines está relacionada con la aprobación de la Ley del Deporte, que señala que ningún jugador en actividad puede tener relaciones comerciales con una competición en la que participe. Como es de público conocimiento, el central del Barca estuvo envuelto en un escándalo hace un tiempo, ya que salió a la luz el negocio que tenía su empresa Kosmos con la Real Federación Española de Fútbol para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Cabe recordar que a mitad de este año, un juzgado español abrió una investigación en contra de Gerard y Luis Rubiales, Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por el motivo de "administración desleal y corrupción en los negocios". Además, esto se hizo a raíz de la querella presentada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que solicitó una fianza de 10 mil euros para constituirse en acusación.

Todo este episodio se había dado a conocer a través de unos audios y un documento publicado por un medio español, en el cual se reveló un posible acuerdo entre ambos por la empresa del futbolista, mediante el cual habría cobrado una comisión millonaria por la transacción de la Supercopa. "Estoy tranquilo, de todas las querellas he salido muy bien", afirmaba en ese entonces Rubiales.

Como si fuera poco, es necesario recordar la situación personal que atraviesa Gerard desde hace un tiempo. A partir de su separación de Shakira, la madre de sus dos hijos, comenzaron a filtrarse fuertes rumores de infidelidades por parte del deportista, ya que a los pocos días de anunciar el divorcio, el rubio de ojos celestes apareció con una nueva novia. Y la colombiana, ni lenta ni perezosa, aprovechó y le dedicó un tema con Ozuna.

"Quería llegar al primer equipo del Barca, que ganaría todos los títulos posibles, quería ser campeón de Europa u del mundo.. Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos por siempre. Hace veinticinco años que entre al Barca, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo, el Barca me lo ha dado todo. Ustedes, cuéles, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos. Tal y como mi familia lo hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré", concluyó en su posteo Gerard Piqué.