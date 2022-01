Alarma en Ezeiza: un descomunal incendio avanza y los bomberos no dan abasto

Alarma en Ezeiza. Ocho dotaciones de bomberos trabajan desde las dos de la tarde para controlar el incendio que se desató al costado de la Ruta 52 y que se propaga en dirección a la 58. La preocupación de los vecinos de los dos barrios privados más cercanos a la zona afectada: Don Joaquín y Los Talas.

Bomberos de Tristán Suárez, La Unión y Spegazzini desplegaron un operativo para combatir las llamas, mientras los vecinos les acercan agua para que se hidraten debido a las altas temperaturas registradas a nivel nacional.

Al momento, hay al menos cinco focos importantes y, de acuerdo a lo consignado por el portal Infobae, "la situación es grave" en la zona de Tristán Suárez.

"Seguramente fue por las altas temperaturas, los vientos calientes y la falta de humedad", precisaron sobre el motivo del feroz incendio.

En tanto, los vecinos piden ayuda desde las redes sociales para ayudar a los bomberos que no dan abasto con la situación: "Por favor, pedimos a la gente solidaria que pueda venir con agua y con baldes a ayudarnos porque no damos más, los bomberos no dan más".