Alarma por casos de sarampión: recomiendan la vacunación a todos los grupos de riesgo

Desde la Secretaría de Salud de la Nación anunciaron en las últimas horas que se detectaron dos casos de sarampión en niños de 7 y 11 años, ambos turistas no vacunados que estuvieron en Buenos Aires en las últimas semanas. Por eso mismo, se recomienda que los que todavía no se vacunaron, lo hagan con urgencia para estar protegidos y eviten así el contagio de la infección viral.

Aunque en Argentina la enfermedad se encuentra eliminada desde el año 2000, dada la situación epidemiológica mundial y el masivo tránsito de viajeros desde y hacia países con circulación viral, existe alto riesgo de importación de casos y desarrollo de brotes si una persona enferma o que está incubando la enfermedad ingresa al país.

Para evitarlo, es fundamental que toda la población esté correctamente vacunada, por lo que desde la secretaría piden que quienes deban aplicarse la dosis, y aún no lo hayan hecho, se acerquen a los centros hospitalarios para hacerlo de manera gratuita.

El Calendario Nacional de Vacunación indica que los niños de 12 meses a 5 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas) mientras que los mayores de 5 años tienen que contar con dos dosis de vacuna doble o triple viral.

A pesar de que muchas dosis faltan en el país desde hace meses, como es el caso de la vacuna contra la meningitis o como lo fue también en diferentes momentos la del HPV, desde la cartera de salud comunicaron que "el país cuenta con las vacunas necesarias para proteger a la comunidad y poder así mantener la eliminación de la circulación endémica del sarampión".

"Lo fundamental es mantener las coberturas elevadas. La vacuna está gratuita para todos en los vacunatorios, porque la realidad es que por suerte no ha faltado, así que todos aquellos que no estén seguros de si las tienen o no, que sean nacidos después de 1965 (los que nacieron antes de este año están inmunizados), pueden ir a aplicársela", aseguró a este portal Analía Rearte, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

Además, la secretaría de Salud añadió en su comunicado que durante el año se notificaron más de 4.500 casos confirmados en toda América, los cuales se concentraron en su mayoría en Estados Unidos y Brasil. En detalle, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de Brasil, en el período que abarca desde el 9 de junio al 31 de agosto fueron confirmados por laboratorio un total de 2.753 casos, y de estos el 98.3% se concentra en dos municipios del estado de San Pablo, en especial en la región metropolitana.

En cuanto a los casos de los dos niños que viajaron desde España hacia la Argentina y que luego contrajeron sarampión, se pudo comprobar que se trata de menores de 7 y 11 años, y que ambos no estaban vacunados contra la enfermedad.

La Secretaría de Gobierno de Salud recibió la notificación a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), desde donde explicaron que durante el período de transmisibilidad, los niños permanecieron en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Luján y en el Aeropuerto de Ezeiza el día 3/9, cuando regresaron a Europa desde donde habían partido el 15 de agosto último.

"No se sabe cuál fue la fuente de infección, ni dónde se contagiaron, pero ellos (los chicos) salieron de Europa el 15 de agosto e hicieron enfermedad en lo que se llama el periodo de incubación ( en el cual pueden pasar de 14 a 21 días desde que estás en contacto con la enfermedad y te enfermás), o sea que pueden haberse enfermado en Europa y haber venido acá, y después volvieron y desarrollaron la enfermedad allá. En todo ese tiempo se transite la enfermedad", afirmó a BigBang Rearte.

Por eso mismo, ya que se trata de una enfermedad altamente transmisible por vía respiratoria, las autoridades sanitarias solicitan a los pasajeros que hayan viajado en los vuelos de la compañía British Airways BA244 de Buenos Aires a Londres el 3/9 y BAW484 de Londres a Barcelona el 4/9, que ante la aparición de fiebre y erupción en la piel, consulten inmediatamente al servicio de salud más cercano con el deber de informar este antecedente de exposición.

Según Rearte, el principal riesgo de estos casos, es que como en la Argentina el sarampión está eliminado, si no se mantienen las coberturas altas, se puede haber un brote en el país debido a la cantidad de gente de otros países y que entra y sale de la nación.

"Esto va a pasar constantemente, porque en el mundo hay un montón de brotes de sarampión, con lo cual todo el tiempo puede haber casos importados, que son de personas que vienen de otro lado. Nosotros no tenemos en la Argentina circulación viral. No tenemos brote de sarampión, lo que pasa es que si no mantenemos altas las coberturas, corrés el riesgo de que ante todos estos casos importados, se forme un brote", cerró.

El sarampión

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede tener curso grave o fatal y causar secuelas permanentes. Se contagia fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Incluso, una persona al excretar el virus a través de la saliva puede infectar hasta 14 personas.

Para estar alertas, hay que saber que los síntomas se caracterizan por ser fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos, erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo, y la aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.