Alarma por la nueva variante en China: los síntomas y cuál es el plan de Argentina

En China hay una fuerte preocupación por la aparición de la variante Ómicron BA.2 del Covid-19, al punto tal que se decidió volver a recluir a la ciudad Shenyang luego de que se detectaran tan sólo 47 casos positivos de la mencionada variante.

Las transmisiones se reportaron en una planta de automóviles de la compañía BMW. De acuerdo a las indicaciones oficiales, el aislamiento de la totalidad de sus habitantes consistirá en la prohibición de cruzar las fronteras de la localidad por vía terrestre y aérea, mantener horarios de salida y respetar a rajatabla el distanciamiento social y demás medidas preventivas.

Un dato no menor, que es necesario aclarar, es que las normativas de aislamiento contra el Covid-19 que decidió el régimen de Xi Jinpinng establece un confinamiento total ante la aparición de cualquier tipo de foco infeccioso. Junto con eso, se lleva adelante una política de testeos masivos para terminar de definir la ola expansiva que pudo haber tenido el mencionado foco. Todo esto que pasa en Shenyanmg y coincide además con que hace una semana se informaron las dos primeras muertes por Covid en más de un año.

No obstante esto, algo que también es importante aclarar es que la variante BA.2, de acuerdo a todas las pruebas que se realizaron hasta ahora, resulta en un cuadro leve para las personas que tienen completos sus esquemas de vacunación. Por lo que en países como Argentina, en donde la penetración del discurso antivacunas no es tan grande como en otros lugares, las autoridades no están preocupadas ante esta nueva variante.

Sin embargo, un foco de trabajo en las próximas semanas será la campaña de vacunación de refuerzo o terceras dosis para menores de 18 años en jurisdicciones en donde la velocidad no es rápida. “Vacunemos a los niños. Nuevos datos muestran que niños sin antecedentes de COVID y sin vacuna tienen mayor riesgo de terapia intensiva si hacen infección por Omicron BA”, consideró el presidente de la Sociedad Latinoamericana Infectologia Pediátrica, Roberto Debbag en declaraciones a la prensa

¿Cuáles son los síntomas que se conocen hasta ahora de esta nueva variante?

Fiebre

Tos seca

Nariz que moquea

Estornudos

Dolor de garganta

Fatiga

Pérdida del gusto

Pérdida del olfato

Dolores y dolores musculares

Dolor de cabeza

Ojos rojos o irritados

Vómitos

Diarrea

Erupción cutanea

Decoloración de los dedos de las manos o de los pies

Por fuera de esto, en las próximas semanas el foco en lo sanitario en la Argentina estará puesto en la campaña de vacunación contra la gripe como consecuencia de la aparición de una nueva variante de la conocida gripe aviar.