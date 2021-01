Alarma por la suba de casos y el cierre de las fronteras, en análisis: las 7 noticias del día

Gianinna contó por primera vez los motivos de la negativa a extender el velatorio de Diego

Por primera vez desde la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, Giannina contó los motivos detrás de la negativa de su familia de extender el velatorio el 26 de noviembre.

“Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas y lamentablemente él no podía seguir ahí, en esas condiciones, no se lo merecía. Yo no me iba a mover de su lado y la seguridad me pedía que me vaya adentro. Así no, me voy pero con mi papá”, señaló la hija del astro en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Atrás de un ídolo hay una familia, eso es lo que a varios les cuesta aceptar”, agregó. “Cada vez que pasaba un grupo era llorar con ellos, le/nos gritaban cosas que realmente te emocionaban”, explicó, y recordó una anécdota particular. “Un chico tocó el himno con la armónica y realmente fue muy fuerte. Mi hijo estaba ahí y ver la emoción en la despedida de su abuelo fue un montón”.

A continuación, Gianinna contó cómo se tomó la decisión de suspender el velatorio. “Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí, y tampoco lo íbamos a dejar solo”, escribió la menor de las hijas de Diego y Claudia, quien recordó el repudiable incidente en la cochería de Villa Crespo: “Por dejarlo un rato solo salieron esas fotos horribles”.

La madre de Benjamín también explicó que “si pasaban tantas horas ahí no íbamos a poder abrir más el cajón. ¿No lo íbamos a ver más por dejarlo ahí así llegaban todos a despedirlo? NO. Lo compartimos toda la vida. En vez de agradecer eso, algunos sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos”, argumentó Gianinna, quien agregó: “Me acostumbré a que llevando mi apellido haga lo que haga me van a criticar”.