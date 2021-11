Ómicron, qué dijo la policía porteña prófuga y los pasajes al exterior: las 7 noticias del día

Un niño de cinco años fue asesinado y sospechan de su madre y su pareja

La provincia de La Pampa se encuentra en plena consternación después de la muerte de un menor de cinco años que había sufrido diferentes episodio de violencia por parte de su madre y de su pareja, también mujer, que habrían además sido denunciados por el padre del chicoen la Justicia pero nunca recibió una respuesta.

El hecho ocurrió en la noche del viernes, cuando intervino personal de la Unidad Funciona de Género, Niñez y Adolescencia, y de la Seccional Primera tras una llamada telefónica al 101 que daba cuenta de un niño con supuestas convulsiones en Barrio Atuel. La víctima fue trasladada en auto al Hospital Evita de la capital provincial, donde el personal médico constató el fallecimiento y constataron que "el niño tiene signos de violencia grave", según relataron al diario La Arena.

Inmediatamente, se allanó la vivienda ubicada en la calle Allan Kardec al 2000, en la que habitaban dos mujeres de 24 y 27 años, una de ellas madre biológica de la víctima, identificado como Abel Lucio Dupuy. Su madre, Magdalena Espósito, y su pareja, Abigail Páez, se encuentran detenidas en la Seccional Sexta, en un causa que está caratulada como "homicidio agravado", según indicó el periodista Fernando Tocho, quien también señaló que el padre del pequeño había realizado denuncias previas.

Pero si esto fuera poco, en las redes sociales de Páez abundan los comentarios contra los niños e insta a las personas a no ser padres. "No tengan hijos si realmente no lo desean no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir”, escribió en su cuenta de Twitter.