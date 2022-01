Alarma por los contagios en los chicos no vacunados: internaciones y la dura advertencia de los médicos

En medio de la suba de casos por el desembarco de la variante Ómicron en el país, los especialistas advirtieron que la tasa de positividad en los chicos subió al 20 por ciento en la última semana, lo que se verá reflejado en una fuerte suba de casos en menores; la mayoría de ellos todavía no vacunados contra el Covid-19.

Oscar Trotta, médico pediatra del Hospital Garrahan, reveló que debieron "abrir una nueva sala de internación" debido a la suba de casos, lo que perjudica la atención de los otros pacientes que se atienden en el hospital de niños. "El abrir una nueva sala de aislamiento genera una tensión por la imposibilidad de atención de otros pacientes", puntualizó, en diálogo con Radio El Destape.

"La tasa de positividad en los chicos es del 20 por ciento en la última semana, ha crecido muchísimo la positividad en la franja de cero a 16 años y tiene que ver con los esquemas de vacunación incompletos. Está demostrado que las vacunas son efectivas y seguras. Hemos vacunado al cien por ciento de la población objetivo y no hemos tenido ningún efecto adverso secundario de importancia", resaltó.

La jefa de Infectología del Garrahan, Rosa Bologna, también advirtió que es imperioso que los padres vacunen a los chicos. "Tenemos información propia de nuestro país y un sistema de vigilancia que es muy bueno, donde no hemos documentado eventos adversos a las vacunas en menores. Por eso les decimos a los padres y madres que por favor no pierdan tiempo, porque el momento para vacunarlos es ahora", insistió.

Cabe resaltar que el cuarenta por ciento de los pacientes ingresados en el hospital de niños no tiene el esquema completo de vacunación y que ya se aplicaron más de siete millones de vacunas a menores de entre tres y once años en la Argentina. "No hay complicaciones graves y las vacunas son efectivas", reforzó Bologna.

De acuerdo a la jefa de infectología, la mayoría de los pacientes llegan con síntomas, pero que también dan positivo los que asisten al hospital por otro motivo y son sometidos a un hisopado de control. "Se está viendo un aumento proporcional de contagios por Covid en lactantes pequeños, donde se da fiebre o una infección respiratoria alta. En estos pacientes, sabemos que las fiebres o infección alta puede ser una complicación importante; por eso recomendamos por favor que los grupos de edades que se pueden vacunar, completen el esquema".