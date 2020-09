Alberto anuncia un megaplan de seguridad y la proyección de Gollan sobre fin de año: las 7 noticias del día

Espionaje ilegal: comienza una nueva ronda de indagatorias a ex espías, que culminará con la declaración de Nieto, Arribas y Majdalani

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, comenzará hoy una nueva ronda de declaraciones indagatorias en el marco de la causa que investiga una red de espionaje ilegal y paraestatal que operaba desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que realizó maniobras clandestinas a políticos, empresarios, periodistas, sacerdotes y sindicalistas.

Augé hoy le tomará declaración al ex espía Facundo Melo, quien a través de Zoom ampliará su declaración de julio pasado. En total se espera que en las próximas semanas declaren alrededor de 20 ex agentes de inteligencia, así como también Susana Martinengo, la ex Coordinadora de Documentación de la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

La primera semana de octubre se espera la declaración de Darío Nieto, ex secretario privado de Macri, y días después la presencia de los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Todos están acusados de haber formado parte de una organización criminal “construida desde el propio aparato del Estado, en especial desde el Poder Ejecutivo y la AFI” desde la que se llevaron a cabo “actividades de inteligencia ilegal en distintos períodos y jurisdicciones”.