Alberto anunciará la cuarentena estricta, esperanza por el plasma y teletrabajo: las 7 noticias del día

El acatamiento de la “nueva fase 1”, la clave del éxito y el dilema del Gobierno

Anoche el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que se pedirá “un esfuerzo más”, con el objetivo de contener la enfermedad en la etapa más compleja desde el inicio de la pandemia.

En el Gobierno reconocen que la clave del éxito del endurecimiento de la cuarentena por dos semanas radica en el acatamiento de la medida, en un contexto complicado por dos factores: el económico y el hartazgo a casi cien días de comenzado el período de aislamiento social.

Aunque habrá más controles – no sólo en los accesos, como hasta ahora – una de las alternativas que se analizaron es la suspensión de servicios del transporte, una medida por ahora descartada: como publicó ayer BigBang, los niveles de circulación en el transporte público en el AMBA están en los mismos niveles desde hace seis semanas.

De todos modos, buscarán una baja sensible de la circulación, para lo que analizan revocar permisos de actividades no esenciales y regresar a un esquema similar al de la fase 1, con 24 actividades consideradas vitales, y no las más de 50 que rigen en la actualidad.