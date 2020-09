Alberto anunciará la extensión del aislamiento y la cumbre a solas Fernández-Larreta: las 7 noticias del día

Allanaron a Macri por violar la cuarentena y Juntos por el Cambio estalló contra el Gobierno

El juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta allanó la quinta de Los Abrojos en busca de las cámaras de seguridad a partir de una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri por violar la cuarentena la semana pasada para reunirse con tres intendentes de Juntos por el Cambio.

La medida judicial fue muy cuestionada desde el partido opositor, que la tildó de “patotera y avasallante” y por la que responsabilizaron al Gobierno.

“A Cristina la mueve el odio y el presidente ejecuta su orden. Si no, que expliquen cómo un juez manda a allanar la casa de Macri por una cuarentena, cuando el propio Gobierno la niega por cadena nacional. Usen la energía para resolver problemas, no para sembrar odio”, disparó por Twitter la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.