Alberto anunció la reapertura de la cuarentena: "Vamos a tratar de volver a la nueva normalidad"

Desde la Residencia de Olivos, y en un mensaje transmitido en vivo, el presidente Alberto Fernández anunció la reapertura de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. "Vamos a tratar de volver a la nueva normalidad paulatinamente, porque estamos lejos de ganar la batalla", indicó. La nueva fase en el AMBA será entre el 18 de julio y el 2 de agosto.

Junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, aseguró que "siempre se supo que hay que enfrentar una lucha larga", y remarcó que "la pandemia se ha llevado casi 600 mil vidas en todo el mundo".

"Estamos en una situación buena, la Argentina este resultado después de hacer un enorme esfuerzo. Nos hubiera gustado que nadie hubiese muerto. El virus está circulando a una gran velocidad", aseguró el presidente, en anuncio del que además de Kicillof y Larreta participaban por videoconferencia los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Jujuy, Gerardo Morales, y de Río Negro, Arabela Carreras.

“Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual”.

CÓMO SIGUE LA CUARENTENA

Tal como hizo en anuncios anteriores, el presidente mostró la evolución de contagios no sólo en el área metropolitana, sino también en otros puntos del país. Mencionó que hay problemas en Río Negro y Neuquén, y que en Paraná, Entre Ríos, hubo contagios "inesperados", del mismo modo que en el sur de Santa Fe. "Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada, el riesgo está todavía latente", indicó el presidente. "El 91 por ciento de los casos que se dieron en el área metropolitana, pero el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país", remarcó. En este sentido, pidió "extremar nuestros cuidados" para controlar la situación.

Fernández remarcó que existen datos optimistas que permiten identificar que el aislamiento endurecido en el AMBA en las últimas semanas permitió que la duplicación de casos sea de casi 21 días. Además, el presidente reconoció que la capacidad de ocupación de camas de terapia intensiva aumentó a pesar del aislamiento estricto, que saltó del 54 al 64 por ciento, aunque aclaró que "se hizo más lento". "El esfuerzo que hicimos no fue inútil, y por mucho que nos duela el aislamiento, fue lo que nos permitió no caer en el riesgo de tener que elegir quién vive y quién muere. Queremos seguir trabajando en la misma línea", sostuvo.

NUEVA NORMALIDAD

"Vamos a tratar de volver a la nueva normalidad paulatinamente, porque estamos lejos de ganar la batalla", sostuvo el presidente desde Olivos. Además, indicó que "todo lo que hizo el país permite mostrar con menos cantidad de muertos". En este sentido, sostuvo que "el mundo ya no es lo que era y requiere cuidados distintos". En este sentido, les pidió a los mayores de 60 años y a quienes tengan enfermedades preexistentes que continúen la mayor cantidad de tiempo en aislamiento, y precisó que la edad promedio de los fallecidos es a los 73 años.

“Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual”, señaló Fernández.

LA CUARENTENA EN LA CIUDAD

El jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, detalló que en el último mes la tasa de duplicación de casos fue cada 32 días, y detalló que la tasa de contagiosidad (R0) está por debajo del 1.05. "Es un buen dato, no para cantar victoria, con este R los datos suben, pero a un ritmo más bajo", sostuvo Rodríguez Larreta, quien anticipó que continuarán y se profundizarán los testeos del operativo Detectar.

En este sentido, anunció el lanzamiento de un "plan integral de reapertura" de la Ciudad de Buenos Aires, que incluirá aperturas, pausas y retrocesos en caso de ser necesario. En este aspecto, detalló que se promoverán actividades en espacio público. El plan que anunció será de seis etapas, que se evaluarán respecto a los casos diarios, la cantidad de testeos, la tasa de contagiosidad y la ocupación de camas de terapia intensiva. "Con estos criterios, vamos a arrancar de manera progresiva porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con la enfermedad", puntualizó Rodríguez Larreta.

Primera parte: dos semanas con habilitación de aperturas progresivas, reapertura gradual de comercios de barrio o proximidad, y se sumarán peluquerías y actividades profesionales, como los abogados. También la actividad física a partir del lunes con protocolos y las salidas de los chicos se incrementarán. Se habilitarán las actividades espirituales en templos con no más de diez personas.

LA CUARENTENA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

"No es la cuarentena, es la pandemia la que produce los problemas económicos", sostuvo el gobernador Kicillof. Según detalló el gobernador, "los objetivos propuestos" se alcanzaron. "Aumentamos las camas de terapia intensiva, nunca se hizo un esfuerzo así, en el AMBA hay 1.400 camas más y por eso hoy el sistema no está saturado, si no lo hubiéramos hecho, estaríamos colapsados".

En este sentido, Kicillof planteó la idea de una etapa de "cuarentena intermitente", que implicará mayor esfuerzo de cada uno, "no meter la pata" y que podría incluir aperturas y cierres de acuerdo al aumento de los contagios y ocupación de camas de terapia intensiva. "Vamos a volver gradualmente", indicó. El lunes abrirán empresas que se encontraban abiertas en fase 3, con protocolos estrictos y transporte propio. El miércoles reabrirán comercios barriales y el siguiente lunes a actividades profesionales.