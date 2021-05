Alberto anunció un aumento en el monto de la Tarjeta Alimentar, que alcanzará a 2,5 millones de familias

En medio de la crisis económica en Argentina que se profundizó con la pandemia de coronavirus, los más necesitados deben ser los primeros en ser ayudados. Esa es la premisa del gobierno del presidente Alberto Fernández. Por ese motivo, hoy lanzó un nuevo programa de asistencia social y económica.

Durante una reunión de la Mesa contra el Hambre, a cargo del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que apunta a garantizar el acceso a los alimentos a los sectores castigados de la sociedad, Fernández hizo los nuevos anuncios.

Estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la directora Ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

En la conferencia, el presidente anunció modificaciones en el programa social Tarjeta Alimentar: A partir de ahora alcanzará a casi dos millones y medio de familias, hasta ahora eran 1.500.000 familias.

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar son madres y padres con hijas e hijos que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH); mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciban la asignación por embarazo; y personas con discapacidad que perciban AUH.

El monto de esta tarjeta, que solo se puede utilizar para comprar alimentos, era de 6.000 pesos para una familia con un hijo de hasta seis años de edad y para quienes perciben la asignación por embarazo, y de 9.000 pesos para las que tienen dos o más hijos.

Esta inversión representa una inversión mensual de 30 mil millones de pesos, hasta ahora eran 10 mil millones. Estará constituido de un monto de la tarjeta será de 6000 pesos para madres con un hijo; 9000 pesos para dos hijos; y 12000 para tres o más hijos.

Por eso, la cantidad de niñas y niños pasa de 1.900.000 a 3.700.000 chicas y chicos.

A partir del anuncio, la Tarjeta Alimentar la podrán percibir las familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Además, se mantendrá el monto en 6.000 pesos para quienes tienen un hijo, se incrementará a 12.000 pesos para quienes tengan dos o más hijos, y se extenderá el beneficio de 12.000 pesos mensuales para las madres que tengan siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva.

Hasta hoy, la Tarjeta Alimentar era percibida por alrededor de 1,5 millones de personas y el 70% de los beneficiarios que habitan siete provincias: Buenos Aires agrupa al 36% de titulares, y le siguen Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Chaco y Salta. A partir de este anuncio, la Tarjeta Alimentar llegará 1,9 millones de familias y significará una inversión de 250.000 millones pesos, equivalente al 0,7% del PBI.

“Cuando llegamos al Gobierno la cruel realidad es que recibimos un país con 36 puntos de pobreza y 53 puntos de inflación. Primero los últimos. Lo dije el día 10 de diciembre, cuando asumí. Y sigo pensando lo mismo. No cedimos en la lucha contra el hambre, pero la pandemia fue más dura y le complicó las posibilidades de vida a muchos argentinos”, afirmó el presidente. Y completó: “Me preocupa que seis de cada 10 menores de 14 años están bajo la línea de la pobreza”.

"Comer no es alimentarse, alimentarse es otra cosa. Es poder darle al cuerpo los nutrientes adecuados. Y es preocupante que los chicos, que son el hombre y la mujer del futuro, no tengan los nutrientes necesarios”, completó el presidente de la Nación.

Después agregó: “No saben lo que celebro es que los precios de los commodities argentinos crezcan y que la carne argentina sea tan apreciada. Lo que no celebro es que los precios sean los mismos de aquellos que las requieren desde afuera. La carne para los argentinos no puede valer lo mismo acá que en Francia, en Japón o en China. Aumentamos un 50% los montos de la tarjeta Alimentar pero se enfrentan a aumentos de precios que no se explican”.

Después detalló las medidas: “En esta primera etapa el objetivo es ayudar a los chicos menores de 14 años. La tarjeta Alimentar era una tarjeta que tenían las madres que tenían hijos de hasta seis años, y quedaban involucrados un millón 800 mil niños. A eso se le sumaban diversas ayudas sociales. Esa inversión fue de 123 mil millones de pesos, 0,33% del PBI”.

“Lo digo porque muchos dicen que somos un Gobierno mezquino con los que necesitan y nuestra progresividad, como dijo Martín, es absoluta con los que más necesitan”. En ese sentido, el presidente aseguró: “Vamos a ampliar la tarjeta Alimentar las madres que tengan hijos de hasta 14 años. Los gastos de las tarjetas serán más o menos igual. El monto de 9 mil pesos será para los que tengan dos niños para quienes tengan dos hijos de 14 años”.

“Se extenderá el universo en más de un 50% de niños y niñas. Es decir pasaremos de un millón 800 mil niños a 4.000.000 de niñas y niños”, explicó el primer mandatario, sobre la nueva ayuda social y económica.

“La lógica de todo esto es la progresividad. En ese sentido, trabajamos y vamos a seguir trabajando. Martín Guzman ha hecho un gran trabajo en materia de ordenamiento de la deuda que hemos heredado. Pero todos deben saber que nuestra prioridad son los argentinos que más nos necesitan”, dijo el presidente.

Y completó: “Los acreedores deberán esperar a que esos argentinos recuperen su dignidad. Vamos a seguir ayudando y tendiendo la mano solidaria. Para rescatar de la pobreza a los que han caido en ese pozo, para hablar con los empresarios para que sigan invirtiendo y dando trabajo. Y quiero ponerle fin a la puja distributiva y quiero que cada uno se lleve lo que le corresponde, sabiendo que hay un 40% de argentinas y argentinos que son pobres”.

Para finalizar, el presidente afirmó: “Los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, los que indefectiblemente tienen que ir a comprar sus alimentos y ven que los precios no paran de subir. A ellos no les vamos a pedir más esfuerzo". Y agregó: “Yo quiero agradecer a cada uno de los que pagó el aporte extraordinario, por hacer el esfuerzo. Y lamentamos el egoísmo de otros que dicen que en esta situación no quieren que les toquen un centavo".

Además se confirmaron otros dos programas. Por un lado, el acuerdo de carne a precios accesibles, que omienza el martes 11 de mayo, es hasta el 31 de diciembre, con actualización trimestral.

Y, por otra parte, el Mercado Federal Ambulante, en el que se va a ofrecer a las y los consumidores alimentos frescos a precios accesibles y sin intermediarios. Con precios que son entre 30% y un 40% más bajos respecto del comercio minorista habitual.

“A partir del próximo martes rige un nuevo acuerdo de carnes que incluye 11 cortes a precio accesible”, explicó Kulfas, sobre el nuevo programa. Y, por otra parte, adelantó: “Se ha puesto en marcha la prueba piloto, que se va a extender, del Mercado Federal Ambulante”.

En tanto, Guzmán afirmó: "Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-rico. En un país con 57% de pobreza infantil estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y gas en barrios donde vive gente de altos ingresos". Por otra parte, el ministro de Economía dijo: “Una de las medidas más importantes para poner en práctica políticas públicas para la inclusión y el desarrollo fue el aporte extraordinario de las grandes fortunas”.

De manera virtual, Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, dio su mirada. Otros de los que habló fue Carmelo Gallardo, representante de FAO en la Argentina. Y se sumaron monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas; Osvaldo Carnival, representante de ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y Esteban “Gringo” Castro, secretario General de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

Además de la tarjeta dirigida a las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo, el Ministerio de Desarrollo Social mantiene activo el plan Potenciar Trabajo, a través del cual 870.000 personas reciben la mitad de un salario mínimo. Lo obtienen como contraprestación, por cumplir con una jornada laboral de cuatro horas en proyectos productivos, comunitarios o socio-laborales.

En el acto también expusieron integrantes del Consejo: la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana; Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Daniel Funes de Rioja, Presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); Carmelo Gallardo, representante de FAO en la Argentina; monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas; Osvaldo Carnival, representante de ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), y Esteban "Gringo" Castro, secretario General de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

"Hoy a la tarde para ellos vamos a darles respuesta como dimos respuesta el año pasado cuando sacamos el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), la tarjeta alimentar y llevamos auxilio a quienes sentíamos que lo necesitaban", había adelantado el Jefe de Estado al encabezar un acto por videoconferencia.

A fines del mes pasado, el Presidente precisó que tenía previsto destinar alrededor de 300.000 millones de pesos para reforzar varios de los programas de asistencia económica ante la segunda ola del coronavirus. Esa cifra la planteó cuando puso en marcha las nuevas restricciones en el AMBA para tratar de frenar el salto en los contagios y las muertes.

En aquel momento, repasó cuáles eran los planes de asistencia vigentes, como el Programa de Recuperación Productiva, que representa una continuidad acotada del ATP, que también se aplicó en el momento más crítico de la primera ola para asistir a las empresas.

“Ampliamos el programa Potenciar Trabajo para asistir a los trabajadores del mercado informal y a desocupados afectados por la pandemia. También el incremento del salario mínimo, vital y móvil impacta positivamente sobre trabajadores y trabajadoras. Con el Programa ‘Producir’ fortalecemos proyectos en los que participan mujeres y diversidades que hayan atravesado situaciones de violencia de género”, detalló el primer mandatario.

Agregó que también se extendió hasta el 30 de junio la devolución del 15% de las compras con tarjeta de débito en los sectores de menores ingresos; se amplió la cobertura de la Tarjeta Alimentar se incrementó desde enero un 50% su valor. “Hemos reforzado las partidas para comedores escolares, comunitarios y compra centralizada de alimentos. Todas estas medidas implicarán una inversión del Gobierno Nacional de más de 300.000 millones de pesos”, aseguró.