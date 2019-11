Alberto con empresarios, Bolsonaro optimista y Vidal anticipa vacaciones: las 7 noticias del día

Alberto se reúne con industriales que buscan un gesto sobre el modelo productivo del próximo gobierno

El presidente electo Alberto Fernández asistirá esta mañana a la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde los empresarios tienen el objetivo de que se refiera al modelo que encarará el próximo gobierno. Además de empresarios, está previsto que participen gremialistas de la CGT y dirigentes de las organizaciones sociales. Fernández estaría acompañador por Matías Kulfas, posible ministro de Producción y uno de sus referentes económicos.

De la conferencia además participará el presidente saliente Mauricio Macri, quien tiene previsto asistir por la tarde al encuentro con los industriales, por lo que podría no cruzarse con Fernández.

“Navidad sin presos políticos”: el kirchnerismo hace un festival para reclamar por ex funcionarios detenidos

El festival fue organizado por familiares y abogados de ex funcionarios detenidos por hechos de supuesta corrupción, y se hará hoy a las 11.30 en las puertas de los tribunales federales de Comodoro Py, bajo el lema “Navidad sin presos políticos”. En la previa, difundieron un mensaje la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su secretario Roberto Baratta, todos detenidos.

De la convocatoria tienen previsto participar el senador por Neuquén y ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, el actor Dady Brieva y varios dirigentes del kirchnerismo. “Tenemos que terminar con la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones y las condenas que hemos sufrido en todo este tiempo, es un problema colectivo, no puede haber una Patria con este estado de cosas”, se quejó Amado Boudou.

Brasil: tras los cruces, Bolsonaro quiere una “relación pragmática” con la Argentina

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que apuesta a tener una relación “pragmática” con el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, aunque rechazó la figura de Cristina Kirchner por sus vínculos con Dilma Rousseff y Evo Morales. “Toda esa gente de América del sur quería una gran patria bolivariana, en la que no existía el respeto a la libertad”, señaló.

Semanas atrás Bolsonaro había atacado a Fernández, aunque ahora sostuvo que van a continuar las “buenas relaciones comerciales”. “En lo que depende de mí, van a continuar”, señaló. Para la Argentina, Brasil es el principal socio comercial. Sin embargo, confirmó que no viajará a la asunción de Fernández.

Vidal dijo que está “buscando trabajo” y que enfrentar a sus hijos es “más difícil que a los barones del conurbano”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que está planificando unas “vacaciones largas” junto a sus hijos, y remarcó: “A partir de marzo estoy buscando trabajo”. “Quiero volver a trabajar, no quisiera los próximos dos o cuatro años vivir de la política”, señaló en declaraciones al diario La Nación.

“Enfrentar a mis hijos, a veces, es más difícil que enfrentar a los barones del conurbano”, disparó Vidal, que analizó: “Esto es un trabajo con triunfos y derrotas, hay que desdramatizar”.

El Vaticano pidió perdón por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo

La Iglesia Católica pidió perdón por los abusos sexuales a menores cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza, por los que esta semana fueron condenados dos curas, Horacio Corbacho y Nicola Corradi, a 42 y 45 años de cárcel. En el comunicado, el Vaticano deseó que la sentencia lleven “paz a las víctimas que han sufrido tanto”, aunque hasta ahora no expulsaron a los sacerdotes.

El Vaticano indicó que “la Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión y el proceso canónico sigue su curso en la Congregación de la Doctrina de la Fe”, y resaltó que la curia “nunca ocultó información ni quitó colaboración”.

Cristina Kirchner pedirá que su próxima declaración ante la Justicia sea televisada

La ex presidenta deberá declarar una semana antes de asumir como vicepresidenta electa ante el Tribunal Oral Federal N° 2 en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Hoy su defensa, a cargo del abogado Carlos Beraldi, pedirá que se “garantice la transmisión en vivo” de la indagatoria, donde todo parece indicar que hará una exposición.

Se trata de la causa donde además están siendo enjuiciados el empresario detenido desde 2016 Lázaro Báez, y el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros.

La Ciudad busca modificar el sistema de scoring para conductores y endurecer las penas

La reforma al sistema de “scoring” para conductores (se descuentan puntos y al llegar a cero se retiene el registro) podría ser modificado por ley hoy en la Legislatura porteña. El proyecto impulsado por el Ejecutivo porteño busca endurecer las penas previstas por el actual sistema de puntos, creado en 2008. Se retirarán puntos por no usar el cinturón de seguridad y pasar semáforos en rojo, así como invadir carriles contrarios o no usar casco, en el caso de motociclistas.

Hasta ahora, el sistema de “scoring” requería sí o sí que la infracción sea realizada por un agente de tránsito debido a que si era a través de cámaras de fotomultas no se podía aplicar el descuento de puntos.