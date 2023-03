Alberto cuestionó la forma de hacer política de Milei: "Es una amenaza a la democracia”

El presidente Alberto Fernández opinó sobre la ideología política de Javier Milei, diputado de la Libertad Avanza, y comparó su línea postura con la de Adolf Hitler. Según él, los “totalitarios” aprovechan la democracia para ingresar al poder, algo que pone “en peligro” a la sociedad. Además, consideró que su precandidatura es una "amenaza para la sociedad".

Según el mandatario, Milei y el genocida tienen muchos aspectos en común, ya que considera que la estrategia política que utiliza el precandidato es la misma que la de Hitler, algo de lo que para él, los argentinos deberían estar atentos: “Los totalitarios se valen de la democracia para acceder al poder. Hay que abrirle los ojos a la gente y advertir que, por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para la sociedad, definitivamente”, manifestó en Radio Perfil.

En esta misma línea, Fernández opinó: “Hitler no llegó en un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes”, haciendo referencia a la actualidad, ya que el porcentaje de personas que se muestran a favor de Milei en las encuestas premonitorias ha aumentado levemente durante los últimos meses. No obstante, es la minoría del país.

Por otra parte, el mandatario afirmó que las consecuencias de las ideas antisistémicas genera consecuencias graves, algo que ha ocurrido en todo el mundo: “Todo lo que se demuestre antisistema acumula, y todo eso polariza. La paralización lleva años en la Argentina, y no es un fenómeno argentino, se da en todo el mundo”.

No obstante, y con respecto a su posición frente a las elecciones generales que tendrán lugar el corriente año, Fernández manifestó que no tiene pensado ser candidato o ganar, ya que principalmente le interesa que lo que gane, sea el partido al que pertenece: “He dicho una y mil veces que mi prioridad no es ser candidato, sino que gane el espacio”.

Además, agregó: “La urgencia nos obligó a tomar definiciones entre pocos. Como peronista siempre he cuestionado los personalismos y las decisiones inmaculadas de los dirigentes".