Alberto defiende a Cristina, el aumento de la nafta y las internas en Cambiemos: las 7 noticias para empezar el lunes con toda la información

Alberto Fernández sobre hechos de corrupción en el kirchnerismo: “A CFK se la involucró contra todas las normas”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó las causas por corrupción donde se investiga a la ex presidenta Cristina Kirchner, su compañera de fórmula. En declaraciones al programa Debo Decir, sostuvo que confía en que Cristina “probará su inocencia en todas las causas”, y remarcó que “se la ha involucrado en todas las causas con mucho esfuerzo”.

Además, sostuvo que no le hace ruido la “fortuna personal” de la ex presidenta. El domingo, en declaraciones al diario La Nación, sostuvo que en caso de ser electo, crearía el Ministerio de la Mujer, y anoche remarcó que impulsará nuevamente el debate por la despenalización y legalización del aborto. “Hay mujeres que abortan y se mueren en el intento y no nos podemos hacer los distraídos”.

YPF aumentó sus naftas un 2,5 % y en lo que va del año ya subieron un 15,5 %

La petrolera estatal aumentó sus precios desde esta madrugada y las naftas treparon un 2,5 por ciento; y del 1,75 por ciento en gasoil, por la estructura de costos de la empresa, pero también impulsada por el aumento del precio internacional del petróleo, y luego de que el gobierno decidiera rebajar un impuesto a los combustibles líquidos para que el incremento fuera menor.

De esta manera, la nafta súper costará por $43,71 por litro en la Ciudad, mientras que la Infinia trepará por encima de los $50 y costará $50,43. En lo que va del año, las naftas ya aumentaron un 15,5 por ciento en promedio.

Cristina Kirchner se prepara para viajar a Cuba por tercera vez para visitar a Florencia

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará mañana a Cuba por tercera vez en 2019 para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en la isla realizando un tratamiento a partir de un linfedema que le fue diagnosticado en febrero pasado. La senadora y candidata a vicepresidenta fue autorizada a salir del país por el Tribunal Oral Federal N° 2, que la juzga por hechos de corrupción en la obra pública.

El viaje de Cristina es el primero desde que se confirmó su candidatura a vice de Alberto Fernández. En su estadía anterior, la ex mandataria había aprovechado para hacer las últimas correcciones del libro “Sinceramente”, que salió a la venta en mayo.

Massot: “Carrió fue valiosa como opositora, pero es muy dañina como oficialista”

El diputado y presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, criticó con dureza a la diputada Elisa “Lilita” Carrió luego de que criticara a Emilio Monzó, presidente de la Cámara baja. Dijo que las acusaciones que lanzó la líder de la Coalición Cívica son gravísimas y remarcó: “Tuvo valor como opositora pero no supo adecuarse a su posición oficialista, es muy dañina”.

Meses atrás, Carrió había insultado en público a Massot en un pasillo del Congreso. El sábado, en el programa de Mirtha Legrand, Carrió dijo que Monzó había pactado con el PJ para no cederle la palabra durante las sesiones parlamentarias. Según Massot, “era difícil anticipar semejante falacia pero no sorprende, en estos años nos ha tocado ver la peor versión de Carrió”.

Advierten que la mitad de los comercios bonaerenses no cumplen con Precios Esenciales

Lo revela un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino. El estudio comprobó que a dos meses del lanzamiento del programa Precios Esenciales, la mitad de los comercios adheridos no cumplen con el congelamiento de precios o no tiene en góndola los productos que forman parte. “Se cumple apenas en el 57 por ciento de los locales analizados, mucho menos que el 80 % que informó la Secretaría de Comercio Interior”, analizó Lorenzino.

Un regreso a Tierra Santa: San Lorenzo tomó posesión del terreno en Boedo a donde regresará su estadio

Con un megafestejo que se extendió durante todo el domingo hasta entrada la noche, los fanáticos de San Lorenzo celebraron la toma de posesión de los terrenos de Avenida La Plata al 1700, a donde regresará su estadio décadas después de la mudanza a Bajo Flores. Hubo una ceremonia religiosa y una “peregrinación” al predio donde hasta hace dos meses había un supermercado, de la que participaron dirigentes del club, jugadores e ídolos de todas las épocas.

De Corea del Centro a Corea del Norte: Trump se reunió con Kim en un hecho histórico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su par norcoreano, Kim Jong Un, tras un cruce que tuvieron un día antes vía Twitter. Se encontraron en la zona que divide a la península coreana desde hace más de seis décadas, se dieron un apretón de manos y de inmediato Trump comenzó a caminar formalmente dentro de Corea del Norte, en un hecho histórico y sorprendente para un mandatario estadounidense.