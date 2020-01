Alberto en Israel, un audio de los rugbiers asesinos y alerta por el Coronavirus: 7 datos para empezar el día

“Nuestro compromiso sobre lo que pasó en la AMIA es absoluto”, dijo Fernández en Israel

El presidente Alberto Fernández se reunió con su par de Israel, Benjamín Netanyahu, y le transmitió su voluntad de “saber la verdad” sobre el mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina. “Nuestro compromiso sobre saber la verdad de lo que pasó en la AMIA es absoluto”, le dijo Fernández al premier israelí durante el encuentro en la Residencia oficial que se realizó esta mañana (11 de la mañana en Jerusalén, 6 de la mañana en Buenos Aires).

Se trata de la última de las actividades oficiales del presidente antes de regresar a la Argentina. Al encuentro con Netanyahu, Fernández asistió junto al canciller Felipe Solá, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Ayer se canceló el encuentro bilateral con su par ruso, Vladimir Putin.

Los testigos señalaron a Máximo Thomsen como uno de los responsables de la golpiza que le provocó la muerte a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell. Thomsen había sido imputado como coautor material del homicidio junto a Ciro Pertossi. Sin embargo, ayer en la rueda de reconocimiento los amigos de la víctima sumaron a Enzo Comelli, otro de los detenidos, también como autor de los golpes mortales.

Hasta ahora Comelli estaba imputado como “partícipe necesario” junto a los otros siete rugbiers, por incitar la violenta agresión e impedir que los amigos de la víctima pudieran asistir en su defensa. La familia de Báez Sosa pedirá que todos detenidos sean considerados “coautores”.

“La vida nos jugó una mala pasada pero no por eso me voy a condenar ni entregar”

En un audio enviado desde la comisaría en la que se encuentra detenido, uno de los rugbiers acusados por la muerte de Báez Sosa, Lucas Pertossi, aseguró que “cada uno sabe el rol que tuvo en la pelea”, y señaló: “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”.

El mensaje fue difundido por Telefé Noticias. Lucas Pertossi es primo de Ciro, señalado como coautor material de la golpiza. “Lo que más quiero es salir, pero después va a ser muy duro. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo porque estuve. (A mis amigos) no los voy a dejar morir. “Sería muy egoísta pensar en yo (sic), lo único que pienso es en la familia que destruimos”.

Kulfas denunció el hallazgo de U$S 10 mil en la oficina de un ex funcionario de Macri

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, denunció anoche el hallazgo de U$S 10 mil en la oficina que pertenecía a Rodrigo Sbarra, ex secretario de Coordinación durante la gestión de Mauricio Macri. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Según aclararon desde el Ministerio que comanda Kulfas, el dinero estaba en el interior de un sobre en el fondo de una cajonera. El hallazgo fue en una “oficina que se encuentra fuera del Ministerio”, donde también encontraron papeles con anotaciones que decían “noviembre” y montos expresados en pesos, dólares y el nombre de una empresa. Sbarra se desligó vía Twitter: “Buen nivel de opereta eh. Dios mío”.

Alerta por el dengue en el norte tras el brote en Paraguay

El país vecino decretó la alerta sanitaria por los brotes de dengue registrados en las últimas semanas, que incluso afectaron al presidente, Mario Abdo Benítez. Hasta ahora en distintas ciudades paraguayas se registraron dos muertes, en tanto que en las provincias del norte argentino elevaron las alarmas, aunque por ahora se mantienen los mismos casos que todos los años.

De todos modos, el pico de transmisión de la enfermedad es a partir de febrero, y desde el Ministerio de Salud que comanda Ginés González García ya impulsan medidas para prevenir y tratar los casos que se presenten. Las provincias más golpeadas por el dengue suelen ser Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Si tenés fiebre alta prolongada, dolores de cabeza, en las articulaciones y musculares no dudes en consultar al médico y evitá siempre la automedicación.

Coronavirus: más de 30 millones en cuarentena y nueve ciudades bloqueadas en China

La Organización Mundial de la Salud evitó declarar la emergencia internacional. Hasta ahora, el coronavirus provocó 26 muertes y más de 800 personas contagiadas. El virus apareció el mes pasado en un mercado de Wuhan, en China. Del total de los infectados, hay 177 casos que se consideran “graves”, mientras que otros 34 pacientes ya están curados.

Sin embargo, la alarma en China provocó el bloqueo de grandes ciudades y se estima que hay 32 millones de habitantes en virtual cuarentena. Este jueves el gobierno chino prohibió la circulación de trenes y aviones, así como el bloqueo de las rutas que salen de Wuhan. También se limitó la llegada de aviones a la ciudad.

El “Peque” Schwartzman pasó a Octavos en Australia y enfrenta a Djokovic

Diego Schwartzman venció a Dusan Lajovic por 6-2, 6-3 y 7-6. Por primera vez en toda su carrera se encuentra entre los mejores 16 del primer Grand Slam del año, que se disputa en Australia, en medio de los incendios que devastaron buena parte de la flora y la fauna del país de Oceanía.

Schwartzman ahora se medirá contra el número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic. Además, otro argentino sigue en carrera: Guido Pella deberá enfrentar al italiano Fabio Fognini.