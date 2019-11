Alberto en México, Macri en "modo opositor" y 275 femicidios en 10 meses: las 7 noticias del día

Alberto da pistas de que el cepo podría seguir: “El 10 de diciembre no es una fecha mágica”

El presidente electo Alberto Fernández deslizó que el cepo cambiario impuesto por Mauricio Macri en septiembre y endurecido la semana pasada tras las elecciones podría continuar durante su gestión, y señaló que “el 10 de diciembre no es una fecha mágica; ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central”. “Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo”, aseguró.

Desde México, donde ayer mantuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la noche mantuvo una reunión con una decena de grandes empresarios, Fernández aseguró que “el 10 de diciembre cambia un gobierno, no la realidad económica”. “La única realidad es que Macri tomó esta decisión porque vio salir decenas de millones y millones de dólares del sistema financiero, eso no se revierte porque cambia un gobierno”, afirmó.

“La herencia que dejamos”: el documento de “balance” con el que se despide el Gobierno

En un documento elaborado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre la “herencia económica”, el Gobierno asegura que “a fin de 2019 el país está listo para crecer sin magia, sin mentira, sin ficción”. “Gracias al esfuerzo de todos estos años hemos revertido la herencia de 2015, cuando recibimos un Banco Central sin reservas, restricciones para importar y viajar, déficit fiscal y una presión impositiva récord”, señala el paper.

De todos modos, reconoce que “es cierto que en 2019 hay problemas” y que no pudieron “cumplir las mejoras de bienestar que todos anhelamos”. “La inflación sigue alta, y habla de la creación de 1.250.000 puestos de trabajo “incluyendo formales, informales y autónomos”.

Mauricio Macri quiere ser jefe de la oposición: “Hay gato para rato”

En una reunión de Gabinete ampliado tras la derrota electoral, el presidente Mauricio Macri se plantó como el futuro jefe de la oposición, remarcó que tiene intención de mantener el liderazgo y sostuvo que no se irá a ningún lugar, en medio de las especulaciones acerca de un posible viaje tras el fin de su gobierno.

“Hay Mauricio para rato. O debería decir: hay gato para rato”. En este sentido, sostuvo que su espacio deberá ser una “oposición constructiva” que “no ponga palos en las ruedas”, y pidió que “cada comentario que hagamos, cada propuesta, tiene que ser inteligente y responsable”.

Las consultoras privadas estiman que la inflación anual será cercana al 56 %

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado de octubre que difundió ayer el Banco Central, las consultoras privadas anticiparon que la inflación del mes pasado, que se conocerá en diez días, será superior al 4 por ciento, y anticiparon que la actividad económica registrará durante 2019 una caída del tres por ciento, un 0,2 % más de caída que en la proyección del mes pasado.

Además, señalaron que la inflación total anual será del 55,6 por ciento, un 0,7 por ciento más que en la expectativa que plantearon el mes pasado. Además, anticipan que para 2020 la inflación será del 42,9 %.

Una mujer asesinada cada 26 horas: en los primeros 10 meses del año hubo 275 femicidios

Los datos surgen del relevamiento realizado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, elaborado a partir de noticias difundidas en medios gráficos y digitales de todo el país. Durante octubre hubo 25 femicidios, y en lo que va del año ya se registraron 275, lo que arroja un alarmante dato: una mujer es asesinada por su condición cada 26 horas.

El 84 % de los femicidios fueron cometidos por hombres que integraban el círculo íntimo de las víctimas. Estiman que 174 nenes y nenas perdieron a sus madres, y que el 68 % de las mujeres fueron asesinadas en sus propios hogares. El 34 % de los femicidas se suicidó tras cometer sus crímenes.

Por la crisis en Chile, la Conmebol se reúne para definir dónde se jugará la final de la Libertadores

La final entre River y el Flamengo de Brasil tiene fecha fijada para el sábado 23 de noviembre y debía jugarse en Santiago de Chile, pero en medio de la crisis social y política que sacude al país el partido podría ser trasladado a otra ciudad. Aunque buscan que el encuentro se dispute en la capital chilena, hoy habrá una reunión clave para revisar esa decisión.

Por eso, no se descarta que el partido se pueda mudar a Paraguay o Colombia, a pesar de que en una primera instancia se había planteado a Uruguay como alternativa, lo que no será viable debido a que ese fin de semana se desarrollará el balotaje de las elecciones presidenciales.

Maradona le respondió a su hija Gianinna: “Voy a donar todo”

El DT de Gimnasia salió al cruce de los dichos de su hija mayor, Gianinna Maradona, quien días atrás publicó un enigmático mensaje que muchos vincularon a la salud de su padre. “Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta, está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor”, escribió en sus redes sociales.

Ayer, en un video también difundido en las redes, Diego Maradona le respondió: “Quiero decirles a todos que no me estoy muriendo. Yo les digo a todos que no voy a dejar nada, que voy a donarlo. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar. Estoy muy sano”.