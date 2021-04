Alberto contra la oposición: “Hay que ser un imbécil para decir que hago esto para evitar las PASO”

Luego de anunciar nuevas restricciones para intentar frenar el avance del coronavirus, Alberto Fernández criticó en Radio con Vos el comunicado de Juntos por el Cambio en el que el partido opositor señaló como "particularmente preocupante" el hecho de que "frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas".

"Leí el comunicado. Era impactante, se oponían porque sí. Me quito el traje de presidente, me visto de ser humano, y no me es grato ver chicos contagiados, que se pasan la botella de cerveza transmitiendo el virus. Después contagian a sus padres y abuelos", expresó el presidente. Y aseguró, sobre la oposición: "Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona para decir que hago esto para evitar las PASO".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Lo que estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo. Ayer un imbécil me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura? ¿Cuidar a la gente?", agregó. "Miren los números, 20 mil casos. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO".

Fernández repitió el discurso oficial de que "los contagios se dan en los transportes y en las reuniones sociales" y se refirió a las discrepancias con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"Me dijo que cerrar los restoranes a 10 de la noche podía generar un daño innecesario a la gastronomía y que él se comprometía a reducir el aforo y controlarlo, que solo se pueda comer al aire libre y no en lugares cerrados, ponerse más exigente con los protocolos y yo atendí a esos argumentos", explicó.

Además adelantó que en el DNU que regirá desde el viernes se prohibirá el uso de lugares internos en restaurantes y sólo se permitirá comer y beber al aire libre.

El primer mandatario también se refirió a la posibilidad de que se realice un reajuste de tarifas de servicios públicos señalando que "cualquier corrección debe hacerse teniendo en cuenta la situación económica que enfrentan los argentinos".

Paralelamente, y aunque reconoció que los argentinos "vienen de cuatro años de destrucción macrista y los agarró la pandemia", descartó la posibilidad de que se implemente una nueva edición del IFE,