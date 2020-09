Alberto Fernández evalúa volver a Fase 1 y los nuevos cruces por las tomas: las 7 noticias del día

Berni acusó en vivo al Chino Navarro de alentar las tomas y protagonizó un fuerte cruce

El dirigente del Movimiento Evita y ahora secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, tildó de "charlatán de feria" al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por no presentar una denuncia judicial a pesar de haberlo vinculado con las tomas de tierras en la provincia.

Ambos funcionarios e integrantes de la coalición oficialista Frente de Todos protagonizaron este miércoles un duro cruce televisivo en canal A24. Berni, presente en el estudio del canal, reiteró que hay dirigentes sociales, entre ellos del Movimiento Evita, detrás de las usurpaciones.

Ante esto, Navarro le reclamó que concurra a la Justicia para presentar las denuncias correspondientes y le advirtió que el conflicto de las tomas no se resuelve con "la mano dura" o "la actitud bravucona". Incluso, llegó a advertirle que "eso no es peronismo, eso no es ser un buen cristiano".