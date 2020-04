Alberto Fernández se reúne hoy con los especialistas para definir la continuidad de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández recibirá esta tarde en Olivos al grupo de médicos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora sobre el coronavirus para definir la extensión del aislamiento obligatorio, que vence el domingo.

Además, el mandatario participará -vía teleconferencia- de una cumbre del Grupo de Puebla, junto a líderes de Latinoamérica, para analizar la crisis económica y social en la región por la pandemia.

Cerca de las 15, Fernández recibirá en la residencia de Olivos a los expertos médicos, encabezado el equipo por Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica y el Caribe.

Antes del encuentro, el comité asesor conversará con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para tomar una decisión respecto a la sugerencia que le harán al jefe de Estado, que, según lo adelantado, le pedirán la continuidad del aislamiento obligatorio.

Luego de esta reunión, Fernández participará del primer encuentro virtual del Grupo de Puebla, que reúne a representantes de 14 países de América Latina y Europa, para debatir sobre "propuestas e ideas" para afrontar la pandemia del coronavirus.

Para las 17 está prevista la intervención del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y los impulsores de la iniciativa: el chileno Marco Enríquez-Ominami, el ex presidente Colombiano Ernesto Samper, y el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante, entre otros.

Este jueves, el presidente también recibió en la Quinta de Olivos al ministro de Salud, Ginés González García; al de Economía, Martín Guzmán; Producción, Matías Kulfas; Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para analizar la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo que se espera que en las próximas horas comunique su decisión de manera pública.

La situación del coronavirus en Argentina

Esta mañana, el ministerio de Salud de la Nación divulgó su habitual reporte diario, en el que ratificó la cifra de 79 muertos y 1894 contagiados por coronavirus, con un total de 375 personas dadas de alta.

Según explicaron los responsables de la cartera, los casos detectados corresponden en un 55% a pacientes varones y un 45% a mujeres, y es todavía predominante la cantidad de infectados durante viajes al exterior, ya que representan un 41% de los casos (785 personas).

Sin embargo, en base a lo que analizaron los expertos, este número que supo estar por encima del 50%, continua en baja luego de las medidas que limitaron el regreso al país de personas en zonas de mayor circulación del virus y las que impusieron el aislamiento social obligatorio.

El resto de los infectados se divide entre los contagios por contacto estrecho con casos confirmados, que representan el 34% (641 personas); casos de circulación comunitaria que son un 14% (261 personas) y los que aún se encuentran en investigación epidemiológica.

De este modo, el reporte ratificó que el jueves fueron analizadas 1529 nuevas muestras y que desde el inicio del brote se realizaron 16.379 pruebas para detectar el Covid-19, lo que equivale a 361 muestras por millón de habitantes. Ayer fueron confirmados 99 nuevos casos, y 14 fallecimientos.