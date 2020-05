Alberto habló de levantar la cuarentena de forma paulatina y El Pepo a juicio oral: las 7 noticias del día

Cuarentena administrada: la Ciudad propondrá reactivar sectores económicos tras el 10 de mayo

El Gobierno porteño le propondrá al presidente Alberto Fernández la reactivación de sectores clave para el desarrollo económico tras el 10 de mayo, de cara a la próxima fase de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Aunque las actividades no están totalmente definidas, apuntan a sectores de la gastronomía mediante la modalidad take away; la construcción privada y el transporte público.

La clave, adelantó ayer BigBang, es que el servicio de take away pueda ser ampliado y no sólo a sectores gastronómicos.