Alberto quiere una "salida a la uruguaya" y la campaña de Macri: las 7 noticias para empezar el día

Alberto Fernández quiere una salida de la crisis “a la uruguaya”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, reiteró que si es electo pagará la deuda contraída con el FMI. Durante un almuerzo en la Fundación Mediterránea sostuvo que “no va a ser tan difícil hacer lo que hizo Uruguay: ganar tiempo y no hacer quita”. “Nunca hablamos de no pagar. Para poder pagar, déjennos crecer, si no, no hay forma”, aseguró.

El plan de Fernández apunta a impulsar un crecimiento de la economía en el inicio de su gobierno si es electo en octubre, que le permita al país contar con los dólares para hacer frente a la millonaria deuda contraída con el FMI. “Crecer y exportar es el gran desafío y el único camino para conseguir dólares genuinos”, remarcó.

Macri se vuelve a vestir de candidato y anuncia más marchas del “Sí, se puede”

Este sábado hará la primera de las caravanas, que partirá desde Barrancas de Belgrano, en un distrito amigable para Mauricio Macri. El presidente anunció que estará el lunes en la ciudad bonaerense de Junín, y ayer confirmó su desembarco en Córdoba la semana que viene, en la que será su segunda visita desde las PASO.

El presidente busca visitar 30 ciudades antes de las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Este martes estará en Tránsito, Santiago Temple y Río Primero, como parte de las marchas del “sí, se puede” que anunció días atrás.

Los argentinos atesoran más de U$S 300 mil millones bajo el colchón

Los argentinos tienen dólares y euros guardados fuera de las cajas de ahorro de los bancos por U$S 300 mil millones. Las cifras surgen de un informe del INDEC del segundo trimestre de 2019. Pueden ser ahorros guardados, depositados en cajas de seguridad, depósitos o en inversiones financieras en el exterior, como acciones y bonos, según Clarín.

Se trata de dinero de personas físicas o empresas que pueden o no estar declarados ante la AFIP, pero que permanecen por fuera del sistema; y es una cifra que está en ascenso constante. Diez años atrás era menos de la mitad y a fines de 2015 eran poco más de 222 mil millones de dólares.

Estatales porteños y bonaerenses también tendrán su bono de $5.000, aunque en una sola cuota

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, confirmaron el pago de un plus de $5.000 por única vez para los trabajadores del Estado, que se cobrará por única vez con el sueldo de septiembre. La medida coincide con el bono de $5.000 acordado entre el gobierno, las cámaras empresariales y la CGT para el sector privado.

En agosto, los trabajadores del Estado habían cobrado un bono con el objetivo de paliar la fuerte devaluación posterior a las elecciones primarias. Días atrás otras ciudades y provincias anunciaron el pago de un plus, como Vicente López, Escobar, Formosa, La Matanza y Santiago del Estero.

Narcovalijas en Ezeiza: secuestran un cargamento de 250 kilos de cocaína y detienen a 10 pasajeros

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestró esta semana un cargamento de 258 kilos de cocaína que estaba vulgarmente escondido en valijas de pasajeros que pretendían salir del país con destino a España. Luego de una investigación del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, en conjunto con la PSA y la AFIP detuvieron a 10 pasajeros, uno de ellos menor de edad, y otras tres personas involucradas.

El operativo se realizó el martes en el aeropuerto de Ezeiza. El cargamento, el más grande que se intentó despachar en valijas, fue valuado en $140 millones. La mayoría de los detenidos eran integrantes de una familia que había despachado las valijas y se disponían a viajar a Barcelona con los 140 paquetes de droga.

Es policía, hacía horas extras como chofer de Uber y mató a un ladrón que quiso robarle

Un oficial de la Policía bonaerense mató de un disparo en la cabeza a un delincuente que intentó asaltarlo simulando ser pasajero de Uber para robarle el auto. El episodio ocurrió en la madrugada del jueves, cuando el efectivo hacía horas extras como chofer de la plataforma y se encontraba en la calle Misiones al 100, en Quilmes, por una usuaria que había solicitado el servicio.

En el lugar lo esperaron dos hombres que dijeron ser primos de la usuaria que había pedido del auto. A las pocas cuadras, comenzaron a forcejear, uno sacó un arma y amenazó al chofer, que se identificó como policía y comenzó a disparar.

Colón hizo historia y jugará la final de la Copa Sudamericana

El equipo santafesino logró había caído 2 a 1 en el tiempo reglamentario, pero se impuso 4 a 3 en la definición por penales. En el partido de ida había ganado 2 a 1. De esta forma, se metió en la final de la Copa Sudamericana.