Alberto reactiva la campaña y Bonadio eleva a juicio la Causa Cuadernos: las 7 noticias del día

El hombre que atropelló y mató a una agente de tránsito se entregó y reclaman Justicia

Eugenio Damián Voppe se entregó más de 12 horas después de haber atropellado y asesinado a la agente de tránsito Cinthia Choque y su compañero Santiago Siciliano, que continúa internado en grave estado. El acusado tiene 31 años, es periodista, trabajaba en el Ministerio de Justicia y se escapó sin ayudar. Está imputado por homicidio culposo, lesiones graves y abandono de persona.

Anoche agentes de tránsito hicieron una protesta en el Obelisco para reclamar mejores condiciones laborales y Justicia por la muerte de Choque. Ayer revelaron que la agente fallecida cobraba $25 mil, era monotributista y tenía dos hijos.

Alberto Fernández volvió al país y vuelve a poner en marcha la campaña

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, arribó a Ezeiza esta mañana luego de su gira por Europa, donde dio clases en una universidad de Madrid y se reunió con dirigentes políticos de España, entre ellos el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. También estuvo en Portugal, junto al primer ministro António Costa.

De regreso en la Argentina, Fernández volverá a poner en marcha la campaña a menos de dos meses de las elecciones generales. Se espera que en los próximos días vuelva a viajar a la provincia de Córdoba, y tiene previsto regresar a la Patagonia y a Mendoza, para respaldar a la candidata a gobernadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.

Bonadio manda a juicio la causa de los cuadernos en la recta final de la campaña

El juez federal Claudio Bonadio elevará a juicio oral la “causa de los cuadernos”, uno de los expedientes más complejos en el entramado de corrupción que se investiga en la Justicia, donde la principal acusada es la candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner, procesada como jefa de una asociación ilícita que cobraba coimas y sobornos a empresarios de la obra pública.

La investigación tiene 172 procesados y 31 imputados colaboradores. Según Clarín, Bonadio elevará a juicio la causa esta semana. Luego deberá sortearse qué Tribunal Oral será el encargado de juzgar a la ex mandataria, y luego se conocerá la fecha de inicio del proceso.

Sica y Stanley reciben a la cúpula de la CGT por los reclamos por la Emergencia Alimentaria

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Producción y Trabajo, Dante Sica, se reunirán esta tarde con la cúpula de la CGT, encabezada por Héctor Daer, que busca que el Gobierno decrete la emergencia alimentaria, reclamada por organizaciones sociales, la oposición, los gremios y la Iglesia, con el objetivo de agilizar el envío de recursos y la compra de alimentos para abastecer a los sectores más vulnerables.

La CGT le reclamará a Sica y Stanley que se conforme un “comité de crisis” para garantizar la oferta de alimentos. “La emergencia alimentaria tiene que ser urgente, y la tiene que arbitrar ya el gobierno”, apuntó Daer.

Reapareció Sturzenegger: dijo que “no se puede culpar a la herencia” por los resultados del gobierno

El ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reapareció luego de varios meses en silencio, al publicar un documento en la institución Brookings, una organización con sede en Washington, donde afirmó que “si bien la herencia macroeconómica recibida por el gobierno no fue la ideal, no se la puede culpar por los resultados”.

Además, Sturzenegger evitó responsabilizar por el fracaso económico a la sequía que afectó al campo en 2018, o los factores externos que golpearon a la Argentina, como los aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Chubut: docentes comienzan la octava semana de paro y esperan respuesta del Gobierno

Los gremios docentes continúan la protesta en reclamo del pago del sueldo en tiempo y formal, la regularización de la obra social y la reparación de escuelas. Se trata de la octava semana de protestas, que incluyó la renuncia del ministro de Educación y la asunción de Pablo Casutti, quien por los reclamos, aún no pudo acceder a su lugar de trabajo porque el edificio está tomado.

Vidal tuvo su marcha de respaldo el día de su cumpleaños: “Es el mejor regalo que podía recibir”

Cientos de personas se acercaron al centro de Morón para dar apoyo a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el día de su cumpleaños. La mandataria y candidata para ser reelecta perdió por casi 18 puntos ante el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. “Es el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir”, dijo emocionada Vidal, en un acto realizado en la plaza central de la ciudad gobernada por su ex esposo, Ramiro Tagliaferro.