Alberto se reúne con la mamá de Facundo Castro y reabren actividades: las 7 noticias del día

Caso Facundo: la mamá del joven desaparecido se reunirá con Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy en la Quinta de Olivos a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril cuando viajaba desde la localidad de Pedro Luro hacia Bahía Blanca y que fue visto por última vez en un control de la Policía Bonaerense en Mayor Buratovich.

La reunión se llevará a cabo un día antes del inicio de la autopsia al cuerpo hallado el sábado 15 de agosto y que podría ser de Facundo.

“Le voy a decir muchas cosas, me gusta mirar a las personas a los ojos, por teléfono no me dice nada. Me gusta saber quién me está mintiendo y quién no”, sostuvo Castro ayer en declaraciones a TN.

“Voy a pedirle Justicia, esto tiene que cambiar. Escucho todos los días casos: ingresan a la comisaría y aparecen ahorcados, suicidados, son suicidados por la Bonaerense y quieren hacer eso con Facu”, señaló, y remarcó: “A mi hijo lo mató la Bonaerense, yo sé lo que pasó”.