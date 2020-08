Alberto se reunió con científicos: todo sigue como hasta ahora, aunque no se habla más de "cuarentena"

El presidente Alberto Fernández se reunió en la quinta de Olivos con los especialistas Pedro Cahn, Javier Farina, Santiago Levin, Gustavo Lopardo, Juan Piovani, Mirta Roses y Alicia Stolkiner, con quienes suele reunirse antes de encontrarse con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

."Para poder acercarnos a la vacuna el día de mañana, tenemos que distanciarnos hoy", es la idea fuerza en torno a la cual trabajaron como consigna a comunicar desde el Gobierno, para evitar que se desborde el sistema sanitario como ocurriera en buena parte de los países europeos, en Estados Unidos y en Brasil. De acuerdo con el diagnóstico que hicieron los infectólogos, la tasa de letalidad sigue estando en torno al 2 por ciento, lo cual significa que el sistema de salud responde bien a las demandas que plantea la pandemia.

Los especialistas coincidieron en plantearle al presidente la necesidad de no hablar más de cuarentena, sino reforzar la idea de "distanciamiento social y cuidados". Al mismo tiempo, mantener las actividades comerciales, productivas y recreativas que no implican riesgos, es decir no endurecer las medidas restrictivas.

Según observaron, la pandemia no estuvo tan limitada al AMBA como en quincenas anteriores. Los infectólogos remarcaron como "una gran esperanza que empezó a circular" y como "una oportunidad única" el anuncio de la vacuna que comenzará a producirse en la Argentina y en México para toda América Latina excepto Brasil. También coincidieron en cuestionar ciertas afirmaciones tremendistas sobre supuestos terribles problemas en la salud mental de la población que se vienen observando en los medios de comunicación, y sugirieron cuidar especialmente la salud mental de los trabajadores de la salud, que libran una batalla diaria y exhaustiva contra la pandemia.

Los especialistas convocados caracterizaron como "muy positiva" la política sanitaria respecto de la pandemia de Covid-19. Pidieron, sin embargo, un mayor acompañamiento para los pacientes terminales de coronavirus. Y, en la misma línea, que las comunicaciones de los profesionales para con ellos sean sinceras.