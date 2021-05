Alberto se reunió con Georgieva y se analiza un congelamiento de precios: las 7 noticias del día

Vidal se encontró con Carrió y acordaron fortalecer la "vía moderada"

Luego de la reunión que mantuvo con la ex diputada nacional y figura clave de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, blanqueó que el ex presidente Mauricio Macri le pidió recientemente que fuera candidata a diputada nacional por el territorio bonaerense, pero ella todavía no tienen definido si efectivamente competirá en los comicios de medio término.

“Yo lo fui a escuchar en este proceso de decisión, que no es fácil para mí, porque si no ya la hubiera tomado, pero por supuesto que quiero escuchar a todos. Lo consulté, porque lo respeto, y él cree que lo mejor es que yo vaya a la provincia de Buenos Aires", explicó en declaraciones al canal de noticias TN.

La definición de la ex mandataria provincial y su reunión con Carrió coinciden el mismo día que Macri se mostró junto a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el cónclave entre Carrió y Vidal ambas acordaron que deben potenciar la “vía de la moderación” dentro de Juntos por el Cambio y contrastar con el sector más duro de la coalición opositora.

Ellas no estuvieron solas, también participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe, Diego Santilli, y los diputados Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin. Todos coincidieron en la misma postura y, al ser consultados por este medio, negaron de que en el encuentro se hayan discutido candidaturas.

Al margen de eso, Vidal aprovechó el raid mediático de los últimos días para realizar algunas críticas hacia la gestión de Alberto Fernández. Una de ellas apuntó contra las promesas de campaña, todavía no cumplidas, por el jefe de Estado. “Hace un año y medio que Alberto Fernández está al frente de la Casa Rosada y aún no se cumplió lo que prometió de que íbamos a llenar la heladera, que iba a volver el asado, que iba a haber menos pobreza, que el hambre se iba a terminar”, dijo.