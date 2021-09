¡Alegría! Nació Emilio, el hijo del doctor Cormillot: "Estamos muy bien y felices"

A sus 83 años, el doctor Alberto Cormillot se convirtió nuevamente en papá, junto a su esposa Estefania Pasquini. Esta madrugada el especialista en nutrición hizo pública la noticia, y reveló que tanto el pequeño Emilio, como su madre, se encuentran en muy buen estado de salud. "Somos mamá y papá", escribió Cormillot.

Según trascendió, el nacimiento ocurrió apenas pasados unos minutos de las 12 de este viernes, y el parto fue por cesárea. "Imposible dormir, si no puedo parar de mirarlo", escribió emocionada Pasquin en una historia que publicó en su Instagram, donde se ve al recién nacido.

"¡Bienvenido Emilio! Gracias por los miles de mensajes que nos están llegando. A lo largo del día van a tener noticias nuestras. Lo más importante: estamos muy bien y muy felices. Gracias", escribió por su parte el doctor, junto a una foto del pequeño.

Durante los meses de embarazo, Pasquini, que es nutricionista, aprovechó para subir contenido a su Instagram sobre embarazadas, donde recibía muchas preguntas y ella las respondía a través de diferentes posteos.

Por su parte, Alberto Cormillot también habló varias veces de la decisión de ser padre a sus 83 años, con todos los miedos que eso trae. "En un teléfono que yo no usaba armé un WhatsApp, y le estoy mandando mensajes a él. Todo eso también lo voy a guardar en algún disco, con la idea de que la mayoría se los voy a hacer escuchar yo. Le cuento qué estamos haciendo, cómo nos sentimos con él y cómo nos vamos preparando. Y además le cuento cuentos. Si a mi edad no pensás en el después, estás mirando otra película. Tenés que mirar en el después, en temas prácticos sobre todo, pero no me condicionó en ningún momento para ninguna decisión", reveló.

En esa misma charla, el doctor dijo que es consciente de que sólo podrá estar junto al niño en su infancia y juventud, y que por eso decidió grabarle estos mensajes, con el objetivo de poder seguir siempre presente en la vida de su hijo.

Cormillot ya es padre de dos hijos, Renee (54) y Adrián (47), fruto de la relación con Mónika, quien falleció en 2017 de cáncer, aunque de ella se había separado en 1976.