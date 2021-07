Alerta Covid: detectaron una nueva variante en Brasil proveniente de Colombia

El final de la Copa América no fue lo último que dejó el torneo internacional en donde argentina se consagró campeón. Es que los especialistas del Ministerio de Salud de Brasil encontraron evidencia de una nueva variante de coronavirus que se había registrado por primera vez en Colombia y que ahora presentó dos casos en el mencionado país.

Se trata de la B.1.621 que llegó a ese país con dos miembros de la delegación del combinado cafetero que hizo base en la capital del estado de Mato Grosso, Cuiabá. Hallada en enero de este año en ese país, la variante ya se propagó por 19 países aunque, cabe destacar, no es de las más letales y hasta es prácticamente similar a la tradicional del Covid-19.

La principal diferencia, según consta en los registros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Europa (CDC) está en la proteína spike del virus que es lo que hace que se transmita. Resta definir, lo que es motivo de estudio hoy en día, el efecto que tienen las vacunas actuales contra esta variante que en Colombia está en el 24% de los casos confirmados.

Un dato no menor es que la mayoría de los estudios sobre la variante B.1.621, que todavía no tiene un nombre como la Alfa, Beta, Gamma o Delta, es que en Colombia no pudieron aun terminar con su secuencia genética ya que no cuentan con la capacidad científica para hacerlo. No obstante ello, en los últimos boletines epidemiológicos del país cafetero las autoridades alertaron por su velocidad de propagación.

La situación epidemiológica de Argentina

La aparición de estos casos en Brasil se dan luego de que el lunes el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina confirmara otros nueve casos positivos de variante Delta en viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay, dos de los cuales tuvieron resultados de test de antígenos positivo al ingresar al país, en tanto los restantes dieron positivo en la PCR de control realizada al séptimo día de aislamiento o ante la ocurrencia de síntomas.

Hasta el momento, en Argentina no se han confirmado casos con variante Delta en personas sin antecedentes de viaje al exterior o relacionados con un viajero internacional. Así fue confirmado en una alerta epidemiológica emitida hoy por la cartera sanitaria.

De los nuevos casos detectados seis son residentes de la Ciudad de Buenos Aires y tres de la provincia de Buenos Aires. Luego de su arribo al país realizaron aislamientos en hoteles de la CABA y domicilios, según las normativas nacionales y de acuerdo a lo establecido por las jurisdicciones. Cabe señalar que en tres de los casos se trata de adultos que fueron vacunados durante su estadía en Miami, Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los contactos estrechos de cada vuelo, así como el seguimiento de los casos confirmados y sus contactos estrechos para el cumplimiento de los aislamientos correspondientes, con el objetivo de controlar la posible propagación de esta variante de preocupación.

En nuestro país, a la fecha han sido identificados un total de 15 casos de SARS-CoV-2 variante Delta por parte del Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS. Todos ellos corresponden a viajeros internacionales, o relacionados con viajeros, nueve de los cuales fueron informados en la última semana.

De los 15 casos, cinco fueron positivos en el punto de entrada (Ezeiza), siendo asintomáticos al momento de ingresar, pero dos de ellos desarrollaron síntomas en los días posteriores (durante su aislamiento en hoteles). Los diez restantes tuvieron resultados negativos al ingreso y se identificaron durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje; ocho desarrollaron síntomas y dos permanecieron asintomáticos. Además, cuatro de los viajeros habían sido vacunados en su viaje al exterior.