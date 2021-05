Alerta OVNIS: las dudas de Obama, la confesión de un militar y la espera por un informe oficial explosivo

En las últimas horas se filtró un nuevo video sobre un Objeto Volador No Identificado (OVNI) cuya veracidad fue confirmada por el Pentágono, la casa militar de los Estados Unidos, en donde se encuentra el comando de las fuerza armadas y algunos sectores de inteligencia. El anuncio sucede en un contexto que hace donde las teorías conspiradoras estén al pie del cañón; ya que en breve el país del norte liberará cientos de archivos relacionados con este tema.

Esto se debe a una de las últimas medidas que tomó la administración del ex presidente Donald Trump. El último video que se difundió data de 2019 y el usuario que lo publicó remarcó que se trata de una filmación que realizó la Armada, cuestión que fue confirmada por ese cuerpo militar.

Todo esto sucedió en la antesala de una entrevista que tenía pautada el ex presidente Barack Obama en el programa The Late Show with James Corden en la cadena CBS en donde el ex mandatario no esquivó el tema y dejó fuertes declaraciones. “No sabemos qué son y no podemos explicar cómo se mueven”, afirmó Obama dejando mudo a su interlocutor.

“Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, agregó en otro de los pasajes. “No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Por eso creo que la gente todavía se lo toma en serio, tratando de investigar y averiguar qué es eso”, remarcó.

El momento de seriedad se cortó cuando el propio Obama contó, entre risas, que todo lo relacionado a los avistajes fue una de las primeras preguntas que realizó cuando llegó al salón oval en 2009. “Cuando llegué al cargo pregunté: ‘¿Hay algún laboratorio en algún lugar donde guardemos las muestras alienígenas y las naves espaciales?’ Hicieron un poco de investigación y la respuesta fue ‘no’”, bromeó.

Junto con Obama, quien también salió a hablar recientemente sobre la situación de los ONVIS en los Estados Unidos fue el ex responsable de armas del porta avión USS Princenton, Sean Cahill, que en una entrevista con la cadena de noticias CNN relató que incluso eran conscientes de que en las fuerzas armadas no tenían la tecnológica para combatir a los supuestos alienígenas.

“En 2004 yo era el principal jefe de armas a bordo del USS Princeton. La tecnología de la que fuimos testigos con el OVNI Tic-Tac es algo de lo que no hubiésemos sido capaces de defendernos en ese momento”, dijo.

“En primer lugar, la aeronave no tenía superficies de control. No tenía ningún medio de propulsión detectable. Se movía a velocidades hipersónicas y precedía a los pilotos a su punto de encuentro de la patrulla aérea de combate (CAP, por sus siglas en inglés)”, agregó. "Parecía como si supieran hacia dónde iban nuestros pilotos antes de tiempo. Nosotros no poseemos esas habilidades en la actualidad”, sentenció.