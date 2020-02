Alerta por el coronavirus, jubilaciones de privilegio y Maradona on fire: las 7 noticias del día

Maradona se metió en la polémica: “No me interesa que Boca me dé una plaqueta”

El astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, aseguró que no le interesa que Boca Juniors le haga un homenaje en el partido que el equipo Xeneize jugará contra Gimnasia en La Bombonera. De paso, le tiró un palito a Juan Román Riquelme.

“¿Dicen que soy hincha de Boca? Yo soy hincha, pero yo no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún partido de Boca, ni a ningún entrenamiento, eh. Y los amigos, que son los amiguetes, no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar. Lo digo por todos, no sólo por Riquelme, porque no me interesa”. “No me interesa que me den una plaqueta, ni que me reciban. Total, la calle dice otra cosa”.