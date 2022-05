Alerta por el crecimiento de los casos de hepatitis aguda en los niños: cuáles podrían ser las causantes

Hace algunas semanas, se registró un alto crecimiento de los casos de hepatitis grave en niños en Estado Unidos y Europa. En nuestro país ya hay 8 casos bajos sospechas, y dos confirmados, y como en la mayoría de los casos se desconoce por eso La Organización Mundial de la Salud (OMS) está tratando de aclarar las razones del aumento en los casos.

La OMS expresó: “Aunque el adenovirus es actualmente una hipótesis, no explica completamente la gravedad del cuadro clínico. Se han reportado casos de hepatitis en niños inmunocomprometidos con infección por adenovirus". Y aclaró: "Sin embargo, es inusual que sea una causa de hepatitis grave en niños sanos”

Cuál es la causa de la epidemia de hepatitis en los chicos

Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido el COVID-19 podría tener responsabilidad en algunos casos. En apoyo de esta hipótesis, está el documento de cuatro niños que dieron positivo por coronavirus y que habían sido infectados con variantes del SARS-CoV 2. Dos tenían una subvariante Ómicron, otros dos fueron vinculados a la BA.2, expresaron.

El informe del Reino Unido además describe la hipótesis de que la hepatitis pediátrica grave asimismo puede ser causada por “un medicamento, una toxina o exposición ambiental, o una nueva variante de adenovirus o una mayor susceptibilidad a las infecciones normales por adenovirus”.

Para la OMS la hepatitis es una inflamación del hígado de origen viral en la mayoría de los casos, no obstante la infección algunas veces puede ser causada por sustancias tóxicas. Hasta el momento, se encontraron cinco virus que pueden causar esta enfermedad y la inflamación dirigida del hígado. Tienen las letras A, B, C, D y E, y no tienen el mismo modo de transmisión o agresividad. El manejo y el tratamiento difieren según su origen. Por otro lado, la hepatitis C crónica es la única enfermedad viral crónica que tiene cura

También están las identificadas como “no alfabéticas” porque los virus A, B, C, D o E no están en los pacientes. Estos virus “no alfabéticos” podrían ser una de las causas de hepatitis de gravedad variable dependiendo del terreno. Las investigaciones en curso tiene el foco en comprender el patógeno y lo que produce en el sistema inmunológico y genética de los chicos enfermos, además de comparar la tasa de adenovirus entre los niños internados afectados por la infección con la de otros infantes internados.

