Alerta por la nueva cepa "más peligrosa" del Covid y el estudio que pone en duda la salud de quienes recibieron el alta

A medida que pasan las semanas, los investigadores abocados a la biología molecular a lo largo y lo ancho del mundo se siguen sorprendiendo por las revelaciones sobre la forma en la que afecta al cuerpo el coronavirus (Covid-19) que ya generó, y todavía genera, una pandemia a nivel mundial. Uno de los puntos clave de los últimos estudios publicados, y que incluso se desarrollan en la Argentina, tiene que ver con la reinfección en pacientes que ya transitaron la enfermedad.

Uno de ellos, del European Center of Disease Prevention and Control (ECDC), analizó puntualmente seis casos de personas que después de padecer el coronavirus tuvieron una reinfección como asintomáticos. ¿El dato que llamó la atención? En todos los casos, los hisopados originalmente dieron negativos.

“La posibilidad de reinfección implica que los individuos que han sido infectados una vez no pueden considerarse definitivamente inmunes. Aunque hasta ahora las reinfecciones confirmadas parecen ser eventos muy poco frecuentes, se requieren más pruebas y un mayor tiempo de seguimiento para comprender mejor la duración de la inmunidad, la transmisibilidad y la probabilidad e implicaciones de la reinfección. Dado lo que se conoce actualmente, no es probable que las consideraciones de manejo clínico, prevención / control de infecciones y rastreo de contactos difieran para una segunda infección en comparación con los individuos infectados por primera vez”, sostiene el informe al que tuvo acceso BigBang.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Otro de los puntos centrales que destacaron los investigadores europeos es que la inmunidad contra el virus es desarrollada en pacientes que tuvieron una experiencia grave con con cargas virales altas. Es decir que los casos graves son los que pudieron generar inmunidad mientras que los leves, que son la mayoría de los que se registraron desde el inicio de la pandemia, todavía no está del todo confirmado que no corran riesgo de volver a contagiarse.

No obstante ello, los científicos de la eurozona consideraron que no es necesario estar con la cuarentena como única medida sanitaria ante este nuevo problema que presenta el virus. "Los países que tienen políticas de testeo para analizar lo que sucede con los pacientes de alta tras un período específico de tiempo no requieren la cuarentena de las personas reexpuestas durante ese período", sostuvieron los investigadores.

Los desafíos adicionales para clasificar los casos sospechosos como reinfecciones "confirmadas" han sido la ausencia de resultados de las pruebas y la falta de secuenciación genética. La confirmación se complica aún más porque todavía no se han establecido criterios comunes para la identificación de reinfecciones. Debido al número muy limitado de casos notificados de reinfección confirmada, no se sabe cuál es el riesgo de reinfección entre las personas que previamente tenían Covid-19.

“Aunque no hay casos documentados de transmisión posterior de un caso reinfectado, el conocimiento sobre esto también está evolucionando. Se puede realizar una evaluación de riesgo, incluidas las investigaciones de laboratorio pertinentes, para los casos de reexposición, teniendo en cuenta el estado inmunológico general de una persona reexpuesta, los resultados de las pruebas de anticuerpos y el nivel de contacto que la persona tiene con poblaciones vulnerables en con el fin de evaluar el mejor método de manejo y seguimiento para el desarrollo potencial de enfermedades y el riesgo de transmisión adicional”, recomendaron en el paper.

En concreto, entre las conclusiones que arribaron es que todavía faltan muchos datos como para poder asegurar que hay un desarrollo de inmunidad después de estar expuesto al virus. “Se necesitan más estudios para proporcionar datos más sólidos para la toma de decisiones en áreas que incluyen la duración de la inmunidad, la correlación de los niveles de anticuerpos con la inmunidad protectora y la diseminación viral, la transmisibilidad, así como la probabilidad y las implicaciones de la reinfección, incluida la infecciosidad de pacientes sintomáticos y asintomáticos reinfectados”, concluyeron.

Las mutaciones de coronavirus

A esto se le suma que en los últimos días científicos de la ciudad de Houston dieron hoy a conocer un estudio sobre más de 5000 secuencias genéticas del coronavirus, que revela una acumulación continua de mutaciones del virus. Y en una de esas mutaciones, el virus podría haberse vuelto todavía más contagioso.

Los investigadores descubrieron que esa mutación está relacionada con una mayor carga viral en el diagnóstico inicial de muchos pacientes. El estudio, que aún no ha sido sometido al proceso de revisión por pares, fue posteado hoy en el servidor de ediciones científicas preliminares MedRxiv y parece ser el mayor cúmulo de secuencias genéticas del virus en Estados Unidos hasta el momento. Una tanda de secuencias aún más grande fue publicada este mes por científicos del Reino Unido, que al igual que el estudio de Houston llegó a la conclusión de que una mutación que cambie la estructura de "espinas" de proteínas en la superficie del virus puede estar ocasionando la desmedida propagación de esa cepa en particular.

Cabe recordar que el coronavirus que generó la pandemia es la decimonovena versión que se registra desde que apareció por primera vez en 2000 como una variante del SARS. Lo que sucede es que esta mutación puntual que tuvo el año pasado fue la primera que generó un problema sanitario en el hombre.