Alfredo Cahe, durísimo: "No se lo cuidó a Diego como correspondía, tengo muchas dudas"

El doctor Alfredo Cahe cuestionó duramente la atención recibida por Diego Armando Maradona en los últimos días de su vida. Cahe, quien fuera durante 33 años el médico del 10, señaló: "Acaba de fallecer de una manera insólita que realmente uno trata de explicarse o de tener noción de qué es lo que pasó. Tendría que haber estado un médico permanentemente en la habitación de Diego".

Cahe enumeró una serie de fallas que, a su juicio, cometieron quienes debían cuidar a Diego. Aunque no hizo nombres, está claro que se refería a Leopoldo Luque, el último profesional que tuvo a su cargo la salud del astro. “No me pareció lógico el alta por el cuadro de Diego, él tendría que haber permanecido no sólo en esa Clínica sino en un lugar profundamente internado, con una infraestructura diferente, como cuando lo llevábamos a Cuba, que todo el mundo protestó pero que se hicieron las cosas muy bien”.

"Estoy en un estado de conmoción. En tantas salidas con Diego durante 33 años y tantos altos y bajos que hemos tenido, acaba de fallecer de una manera insólita. Realmente uno trata de explicarse o de tener noción de ¿qué es lo que realmente pasó no?”, dijo Cahe, quien planteó algunas ideas bien claras al respecto.

“Creo que en la situación y en la fase que se encontraba Diego había dos aspectos muy importantes: uno, si la operación era lógica o no y ahora con la autopsia podremos acercarnos cada vez más; y segundo, el chequeo cardiovascular que a mi entender no fue hecho realmente en forma total. Es decir, que no se lo cuidó a Diego como correspondía. No tendría tendría que haber estado en ese lugar, ese es mi parecer. El chequeo cardiovascular no fue hecho en forma total. No se lo cuidó a Diego como correspondía. No supe por qué la urgencia de operarlo. Tengo muchas dudas. No era necesario intervenirlo en forma inmediata", sostuvo.

. “Estaba dormido profundamente en las dos oportunidades que fui, por la medicación psiquiátrica y me pareció lógico dejarlo dormir y espera la evolución. Tendría que haber tenido un médico permanentemente en la habitación. No sé si era una Clínica o un lugar de esparcimiento”.

"No se lo cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada”, aseguró, sin pelos en la lengua. El médico también se refirió a la depresión que estaba atravesando Diego en sus últimos días. "Diego estaba muy triste. El psicólogo se comunicó conmigo y me contó que estaba con una profunda depresión. Una mujer allegada a Diego me comentó que él había dicho que estaba profundamente angustiado, deprimido, que ya había hecho todo en su vida", contó.