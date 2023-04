¿Alguien puede pensar en los inquilinos? Los tres proyectos para modificar la Ley de Alquileres

La odisea de sostener el "alquiler propio". Mes a mes, millones de argentinos se someten a la incertidumbre de la actualización del valor de sus contratos. Pese a que desde hace semanas se especula con la posibilidad de que el Gobierno avance con la suspensión por 180 días de la ley vigente, lo cierto es que aún no hay definiciones en torno a uno de los problemas de agenda más urgente. Los tres proyectos que hay en comisión y las diferencias entre las "soluciones" que proponen el Frente de Todos, Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

Desde la cartera de Economía sostienen en off que, por fuera de la derogación a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno buscará agilizar el tratamiento de uno de los tres proyectos en el Congreso y estiman que las modificaciones concretas y palpables entrarán en vigencia recién durante los últimos meses del año. Sí, sobre la recta final de la campaña electoral.

La propuesta de Libertad Avanza: no hacer nada para resguardar al inquilino

El diputado bonaerense por Avanza Libertad Guillermo Castello explicó los puntos básicos del proyecto propuesto por el partido de Javier Milei. En concreto, los libertarios proponen que no haya ningún tipo de restricción o límite para resguardar a los inquilinos a la hora de negociar el monto del alquiler y las condiciones del contrato.

"Si pudiéramos legislar, sería que no haya ley de alquileres; que las partes contraten libremente como si fuera cualquier otro asunto privado que no tenga la menor injerencia del Estado. Es entre una persona que tiene una propiedad y otra que quiera alquilar, no tiene nada que hacer el Gobierno", sostuvo el legislador bonaerense.

La no reglamentación del contrato generará, según Castello, un aumento de la oferta y una baja en los valores de los alquileres; fórmula económica que históricamente fracasó en la Argentina. "La mejor forma es siempre más libertad, que puedan negociar libremente la duración, los montos, los ajustes, los impuestos. De esta forma, habría más propiedades en el mercado, bajarían los valores de los alquileres y las garantías serían menos exigentes".

"La gente no es estúpida, sabe cómo defender sus bienes, sus ingresos, sus salarios y demás. No hace falta que el Estado se meta en esto. Los únicos que decimos esto somos los libertarios y hasta que no se le devuelva a la gente la posibilidad de negociar libremente, seguirá habiendo problemas", cerró el diputado que responde a Milei.

La propuesta del Frente de Todos: aumentos por salario e incentivos a la construcción

Las modificaciones propuestas por el oficialismo tienen como objetivo políticas a mediano y largo plazo, como incentivos para la construcción y fiscales para los propietarios. En lo que respecta a los inquilinos, el Gobierno insiste en mantener los contratos de locación a tres años y la actualización anual (basada en un indicador promedio entre la inflación y la variación salarial publicada por el Ripte).

Entre los incentivos fiscales, desde el Frente de Todos proponen que los propietarios que sean monotributistas no deban pasar al régimen impositivo general si esa propiedad está en alquiler. Se suma el no pago de Bienes Personales si las unidades están alquiladas, con un topo de $30 millones.

Además, se propone incorporar un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, así como también la ampliación de las ofertas de seguro de caución.

La propuesta de Juntos por el Cambio: aumentos por inflación y contratos a dos años

A diferencia del proyecto del oficialismo, desde Juntos por el Cambio buscan reducir el período de locación a dos años, con la opción de una renovación de un año extra; aunque no habría condiciones, ni normas reguladoras para esos doce meses adicionales.

En lo que respecta a los ajustes, Juntos por el Cambio pretende que sean acordados "libremente entre las partes", aunque a diferencia de los libertarios propone tres índices para tomar como referencia (sólo como referencia, dado que el proyecto no contempla penalizaciones para quienes pretendan subas por encima de los mismos): el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).

El proyecto contempla también la habilitación para que los propietarios puedan exigir actualizaciones trimestrales, en vez del incremento anual, que pasaría a ser el tiempo "máximo" para el ajuste por contrato.

Además, incorporan junto al oficialismo beneficios para los propietarios monotributistas y la eximición del pago de Bienes Personales. Suman que no se pague la ley del cheque en las cajas de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas de forma exclusiva para las operaciones locatarias.