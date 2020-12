Allanaron el domicilio y el consultorio de la psiquiatra que atendía a Maradona

La casa y un consultorio de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Diego Armando Maradona, fueron allanados hoy por los fiscales que llevan adelante la investigación por la muerte del ex astro del fútbol.

Los procedimientos son encabezados por los fiscales y realizados por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, con apoyo de Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Palermo.

El primero de los allanamientos ocurrió en el domicilio particular de la profesional, en un edificio de la calle Guise 1692, donde la autoridad judicial presente es el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

El otro procedimiento es dirigido por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, y se desarrolla en el consultorio de la psiquiatra, ubicado a tan solo cinco cuadras de su vivienda particular, en la calle Soler 4120.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que al momento de iniciar los allanamientos, Cosachov no se encontraba en ninguno de los dos sitios, pero que iría a presentarse a su casa.

La idea de los fiscales es hacer lo mismo que el domingo cuando allanaron la casa y el consultorio del médico neurólogo del “Diez”, Leopoldo Luque, por lo que se espera que se secuestren teléfonos celulares, computadores y documentación médica referida al paciente.

Una fuente judicial anticipo que si bien el día del fallecimiento de su paciente se le tomó a la psiquiatra una declaración testimonial porque fue una de las personas presentes en la casa, hoy es posible que su situación cambie.

Cosachov y Luque son los profesionales médicos que firmaron la externación de Maradona de la Clínica Olivos luego de su cirugía de un hematoma subdural en el cerebro, por lo que los fiscales tienen en la mira su actuación y responsabilidad en la internación domiciliaria armada en la casa de un country San Andrés, de Tigre, donde el ex jugador y entrenador murió el miércoles pasado de un edema agudo de pulmón producto de una cardiopatía severa.

De hecho, trascendieron recientemente una serie de chats de un grupo de Whatsapp en el que las hijas de Diego conversaban con la psquiatra y el neurocirujano para acordar cómo llevar adelante el cuidado de Maradona en la casa donde estaba.

Allí las hijas reclaman la presencia de un médico clínico, algo que es aceptado por Cosachov. También trascendieron audios en los que se la escucha no muy conforme con las acciones que se llevaban adelante para el cuidado del ex deportista.

Lo que en concreto sospecha la Justicia es que ambos profesionales, a cargo de Diego, pudieron haber incurrido en una negligencia por no haber mantenido las condiciones de salud necesarias para que una persona en ese estado no cursara ningún problema al estar en su casa, y no en un centro médico.

"Allanan el domicilio de la psiquiatra de Maradona. Ya lo hicieron con el médico. Todos los caminos conducen hacia ellos a partir de la declaración de la enfermera", escribió en su cuenta de Twitter el periodista Jorge Rial.

Además de las declaraciones de las hijas de Diego, quien también habló ante la Justicia fue la enfermera que atendía al "Diez", y la profesional reveló detalles de cómo estaba en su vivienda el ex deportista antes de morir, e incluso reveló que una vez se había caído y que en otras oportunidades sufrió de taquicardia y nadie lo atendió.