Alquileres por las nubes y el peritaje que complica a Macri con el Correo: las 7 noticias del día

María O’Donnell respondió a las críticas de Jorge Lanata: ”Que diga lo que quiera”

En las últimas semanas se conoció el listado completo de los famosos que participarán de la segunda edición de MasterChef Celebrity. Uno de ellos es la periodista María O’Donnell, nombre que sorprendió a más de uno, en especial a Jorge Lanata. Tras acusarla de querer “ser famosa” en su programa de radio Mitre, la periodista minimizó los dichos de su colega y le respondió en Intrusos.

“¿Te estás preparando para ser famosa?”, disparó el cronista del ciclo de América a la salida de la radio Urbana Play, donde la periodista conduce el ciclo De acá en más. “No, voy a hacer MasterChef. Es un ratito”, respondió O’Donnell sorprendida por la presencia de los medios en el lugar.

Y enseguida, reveló que su participación empezó como un chiste. “Me divierte. Empezó como un chiste en el programa de radio. Me divierte cocinar y estoy aprendiendo, así que está bueno. Voy a dar lo mejor que pueda”, expresó imaginando cómo será su paso por las cocinas más famosas del país.

Sin embargo, O ‘Donnell no pudo esquivar la pregunta obligada sobre las críticas de su colega Jorge Lanata, quien la acuso de buscar fama en un reality, ya que “con el periodismo no se le está dando”. “No pasa nada, que diga lo que quiera, está todo bien”, lanzó la conductora intentando no entrar en la polémica. “¿Te resbalan las críticas?”, arremetió nuevamente el movilero intentando hacerla hablar. “No, no me resbalan, pero no es una discusión. Está todo bien”, repitió la periodista.

Lanata ya tuvo, durante el 2020, varios encontronazos con el mencionado reality pero también con Bake Off a los que culpó de ser el motivo por el cual su rating mermaba. Incluso, en su programa de radio en Mitre llegó a decir que había una campaña de “Troll K” para potenciar esos programas en pos de que él perdiera los domingos a la noche con Periodismo Para Todos.