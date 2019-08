Amazonas en llamas y la nueva catarsis de Macri: las 7 noticias para empezar el viernes con toda la información

Macri descarta más cambios en el Gabinete y volvió a hacer catarsis: “Las PASO fueron un palazo”

En el seminario “Democracia y Desarrollo” organizado por el Grupo Clarín, el presidente Mauricio Macri aseguró que no habrá más modificaciones en el Gabinete tras la salida del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que este martes fue reemplazado formalmente por Hernán Lacunza. Aunque se mostró confiado en revertir el resultado electoral en octubre, afirmó que las elecciones primarias “fueron un palazo sorpresivo”.

Macri admitió que la Argentina está en un “proceso recesivo” que fue “duro, agotador y desgastante”, y que hubo un “voto bronca a esa situación”. “Hago autocrítica, quizás como ingeniero puse mucho foco en lo estructural y desatendí que en ese camino se producía este desgaste”, afirmó.

Fernández le envió una señal a los mercados: “No hay ninguna posibilidad de caer en default”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que en caso de ser electo el país no caerá en default y remarcó que esa sería una situación que “atrasa”: “Yo viví al default, es muy dañino para una sociedad”, consideró durante su participación en el seminario “Democracia y Desarrollo”, donde además admitió que bajar la inflación no será una tarea sencilla y volvió a apuntarle al gobierno de Macri.

Ante empresarios y políticos, Fernández volvió a insistir en “cerrar la grieta”. “No podemos vivir más en este país delirante, debería avergonzarnos”, remarcó el candidato a presidente del Frente de Todos, que por la tarde viajó a Mendoza, donde se reunió con la candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti.

El salario mínimo cayó un 62 por ciento en cuatro años medido en dólares

El Salario Mínimo Vital y Móvil hoy es de $12.500 y el Gobierno prometió que abrirá la discusión por un aumento en el Consejo del Salario en los próximos días. Un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda determinó que desde la asunción de Mauricio Macri el salario mínimo perdió un 62 por ciento de su valor medido en dólares.

La caída fue tan fuerte que antes de la última devaluación del 25 por ciento el salario mínimo tampoco alcanzaba para quedar por encima de la línea de indigencia, que en julio - antes de la última corrida - era de $12.774.

El dólar va por su cuarto día de estabilidad y ayer volvió a cerrar en $57

La divisa norteamericana continúa a $57, el mismo valor al que abrió el martes, en la primera jornada cambiaria de la semana. El objetivo del gobierno es sostener el tipo de cambio en estos valores, aunque ayer no hizo falta que el Banco Central saliera a vender reservas. El martes vendió U$S 112 millones y el miércoles U$S 94 millones.

Copa Libertadores: River gano 2 a 0 y quedó cerca de clasificar a la semifinal

El equipo de Marcelo Gallardo venció anoche 2 a 0 a Cerro Porteño, en el primer partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con goles de Ignacio Fernández (de penal) y Rafael Santos Borré. Como Boca también quedó al borde de clasificar a la semi, podría repetirse un Superclásico de Libertadores, en este caso, en las semifinales.

Incendio en el Amazonas: presidentes de la región llamaron a Bolsonaro para ofrecer ayuda

Mientras el fuego continúa consumiendo parte de la mayor reserva de biodiversidad del planeta y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, niega el impacto en el medioambiente y le apunta a las ONG’s ambientalistas, líderes regionales ofrecieron enviar sus equipos de emergencia para combatir los miles de focos de incendio. El presidente Macri dijo que estaba “alarmado y conmovido” por la situación. El Amazonas es la mayor reserva de oxígeno de la región, y aporta el 20 % de oxígeno a todo el mundo.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, también ofreció ayuda y contrató una nave cisterna para combatir las llamas. El mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, también se comunicó con Bolsonaro para enviar ayuda.

El custodio que mató a un jubilado por robar queso dijo que actuó por miedo a perder el trabajo

Ante la Justicia, Gabriel De la Rosa, uno de los custodios del supermercado Coto de San Telmo que golpeó a Vicente Ferrer, un jubilado con demencia senil que había robado chocolate, un aceite y un queso, negó haber sido el atacante, aunque reconoció que sí lo retuvo en la calle y dijo que actuó por miedo a perder el trabajo.

De la Rosa continuará detenido junto al otro acusado por el crimen de Ferrer, Ramón Chávez, imputados por el delito de homicidio simple. Esta semana, el juez Darío Bonanno rechazó un pedido de excarcelación. Ayer hubo una marcha en San Telmo para exigir justicia.