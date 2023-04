Amenazas, supuestas denuncias por abuso e ironías: ¿qué pasó entre Flor Freijo y Tomás Rebord?

Esta semana, Tomas Rebord entrevistó en "El Método Rebord" a nada más y nada menos que al presidente Alberto Fernández. Si bien su formato iba en ascenso, la nota escaló a tal punto que logró, al menos durante los últimos días, alcanzar su pico más alto de popularidad.

Por la responsabilidad de encarar una entrevista con Fernández, Rebord fue criticado y ovacionado por igual por cómo se fue desenvolviendo el reportaje. Pero la crítica más llamativa fue la de la escritora y militante feminista, Florencia Freijo. "Es el ejemplo más claro de cómo se sobrestima a los tipos por el hecho de construirse una narrativa de flaco inteligente, del 'ámbito popular' y voz gruesa. Lo inflado que está, dios mío, no entiendo cómo no se avivaron que es un pelotudo bárbaro. Ustedes sabrán”, publicó Freijo en su cuenta de Twitter, generando un gran revuelo en la red social que hoy maneja Elon Musk.

Pero el tuit no termina ahí, la politóloga fue más allá y lanzó una denuncia que llamó mucho la atención: "Necesito que el ámbito joven del peronismo revea a sus ídolos del entretenimiento que construyen, porque siempre son el mismo perfil de chabón soberbio con denuncias por abuso contenidas que en cualquier momento saltan".

Esto hizo estallar una catarata de tuits que pedían desde que muestre las denuncias, hasta que se retracte. Pero ante las multitudinarias críticas la escritora volvió a escribir: “Hace mucho que no me tratan de pelotuda o mala. Estaba aburrida, perdón. De todas formas, ¿saben qué?, tengo razón. No paran de inflar tipos por lo mínimo que jamás me permitirían a una mujer”.

Por su parte, Rebord no dijo nada puntual, pero le dedicó un hilo muy irónico donde habla "desde su lugar como mujer". "Estoy extremadamente preocupada, como mujer, con algunos de los enfoques que hemos elegido para abordar la potencia de nuestras luchas. Si seguimos pretendiendo que los chabones ( #asco ) nos provean del contenido que podemos producir nosotras mismas", escribió, por ejemplo, de forma irónica.

Pero Sugus Leunda, pareja de Rebord, denunció que Freijo habría querido participar del Método Rebord sin éxito y que, por ese motivo, soltó estas fuertes acusaciones. “Muy raro estar un año asomando para que te inviten a un lugar y repentinamente darte cuenta de que el conductor tiene 'denuncias por abuso contenidas que en cualquier momento saltan jajaja' y tu indicador sea la voz gruesa”, señaló.



Freijo denunció que recibió amenazas por parte de los seguidores de Rebord

La escritora denunció que algunos seguidores del youtuber la amenazaron y adjuntó una captura de la bandeja de entrada de su mail, en donde se ven muchos usuarios enviándole mensajes similares.

“Cerrá todas tus redes sociales o te vamos a buscar a tu departamento” es una de las amenazas que se pueden leer en la publicación. La otra que se llega a vislumbrar dice lo siguiente: “Te metiste con HAGOV, te estamos yendo a buscar a tu departamento”. Cabe aclarar que esa sigla significa “Haciendo a la Argentina Grande Otra Vez” y hace referencia al programa de Rebord en Youtube.

La referente feminista se expresó el miércoles por la noche y sostuvo que estaba con la Policía en su casa y notificando a los fiscales. “Vino un tipo además y se paró en la puerta. Me miró, se prendió un cigarrillo y se fue. Estaba con mi hijo. No solo no voy a cerrar las cuentas, sino que voy a denunciar esto públicamente", subrayó.

Y sumó: "Mi hijo llora. Yo hago las valijas corriendo. Vienen los amigos. La policía en la puerta. Nuestra vida acaba de cambiar. Hay que morir con esto por dentro, porque también sos pecadora si lo decís. Mí comunidad jamás hubiera hecho algo así con nadie. Hay que hacerse cargo. Decirlo construye una narrativa victimizante. Las mujeres tenemos que ser fuertes, aguantar, no podemos denunciar".

Freijo salió a desmentir sus dichos

Entre denuncias, críticas y amenazas, Freijo salió a desmentir sus dichos. "Niego rotundamente haber acusado de abuso sexual a Tomas Rebord", comenzó el tuit.

"Fueron dos Tweets separados. El segundo tweet al darme cuenta de la malinterpretación fue borrado al minuto. Alguien hizo captura y comenzó toda esta mierda", señaló. Una usuaria le respondió: "¿Pedir disculpas no se te cruzó por la cabeza un segundo?".