Amores secretos, pelea con "Luismi" y parentesco sorpresivo con Don Ramón: las revelaciones de Cristian Castro en Podemos Hablar

De paso por Podemos hablar, Cristian Castro se convirtió en la estrella de la noche de la mano de varias jugosas revelaciones. Así, relató que recién conoció a su padre, el cómico mexicano Manuel "el Loco" Valdez, a los 30 años.

"Yo no lo quería conocer a mi padre porque me daba mucho miedo", contó agregando que cuando decidió buscarlo le pidió a su manager que lo rastreara. "Yo ya había superado algunos miedos que tenía. Ahí me enteré que lo espantó mi abuela".

Fue entonces cuando Andy Kusnetzoff reveló que "el Loco" Valdez es hermano del también cómico Ramón Valdéz, conocido por su entrañable papel en El Chavo del Ocho. "Es decir, no sólo sos Cristian Castro. Sos el hijo de Verónica Castro y el sobrino de Don Ramón", remarcó el conductor.

Amores secretos y prohibidos

Rememorando su vida sentimental, Castro también confesó que tuvo un romance con Thalía. "Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo. Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas", rememoró.

Paralelamente, también reveló que su antigua amistad con Luis Miguel se rompió a causa de un triángulo amoroso: Castro mantenía un noviazgo con la modelo y conductora Daisy Fuentes cuando "Luismi" se convirtió en el tercero en discordia.

"Él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho", expresó.

"Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto", agregó. "He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere".