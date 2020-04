Analizan flexibilizar la cuarentena para los más chicos: podría decidirse hoy mismo

Efecto colateral de la cuarentena: los chicos están para atrás. Sobre todo los más chicos. Y cuando decimos que están para atrás hablamos de hacerse pis en la cama, de una irritabilidad extrema, de una tristeza inédita en pibes y pibas que antes eran alegres y vivaces. Se les está complicando seriamente, y cuando decimos seriamente, hablamos de su salud mental, que corre riesgos. Si ninguno de los adultos estaba preparado para una situación semejante, al menos tenemos una capacidad de comprensión y de racionalización de las circunstancias de la cual los niños carecen. la demanda de ellos es mayor y la capacidad de los padres para responder es menor: porque ellos también están afectados por las circunstancias y porque además en muchos casos tienen que, por ejemplo, teletrabajar, de manera que los padres están allí pero no pueden atenderlos. Bien: el Gobierno tomó nota de estos problemas y analiza flexibilizar la cuarentena para los más chicos, quienes por otra parte además no pudieron, siquiera, salir a la calle: ya que tampoco les está permitido hacer mandados. "Estamos pensando que haya posibilidad de una caminata, en la manzana del domicilio, que esté regulado, tenemos varias alternativas pero no podemos decir cuál. Tal vez puede ser por el número de documento, o por horario. Uno entiende que una sociedad no puede vivir encerrada", señaló el ministro de Salud Ginés González García, en diálogo con Ernesto Tenembaum.

Lo que se estudia, y podría decidirse en estas horas, es permitir una serie de salidas programadas, por supuesto acompañados por sus padres. Salidas recreativas, ya que no deportivas. Caminatas que les permitan relajarse un poco. Un poco de alegría, en suma, para una vida que se les hizo extremadamente estresante."La convivencia con mi hijito a veces se hace difícil por sus gritos y berrinches. Y hay ratos en que ya no tengo ganas de jugar, prefiero leer, hacer otra cosa. Pobrecito.", le confiesa un padre angustiado a BigBang.

Los chicos con autismo o alguna clase de discapacidad ya pueden hacer salidas controladas. En la nueva fase de la cuarentena es posible que la medida se extienda a todos los chicos, a modo de preservación de su salud mental. El infectólogo Pedro Cahn, integrante prominente del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, reconoció que el tema está en estudio.

El aislamiento de los chicos comenzó casi una semana antes que el de los adultos, con la suspensión de las clases. Dos legisladoras porteñas, María Rosa Muiños y Claudia Neira (Frente de Todos), trabajan en un proyecto de salidas reguladas. El diputado nacional Facundo Suárez Lastra (Juntos por el Cambio/UCR) también presentó un proyecto al respecto, acompañado por unos 15 legisladores de la oposición. Si se considera que, como suelen decir los infectólogos, la cuarentena no se va a levantar en mucho tiempo, sino que en todo caso cambiarán sus fases de a poco, la situación de los chicos (muy en especial, la de aquellos que tienen entre un año y medio y 7 años) requiere una atención especialisima. Posiblemente hoy mismo el Gobierno dé una respuesta a un problema que empieza a ser acuciante.