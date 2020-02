Andrés Sánchez Ibarra: “Toda la sociedad debería comprender lo que significa cumplir con la palabra empeñada”

Su familia, amigos y clientes lo definen como hombre de palabra, un valor poco considerado en el mundo actual. El estudio jurídico que lleva su nombre es reconocido en el ámbito internacional por su ética y trayectoria. El doctor Andrés Sánchez Ibarra habla de su trayectoria y de sus proyectos.

-Con 51 años y mucha experiencia profesional, ¿cómo fueron sus comienzos?

-Los comienzos nunca son muy buenos para nadie cuando uno se inicia en la actividad, puedo decir que realmente fui una persona afortunada, mis comienzos fueron en los años 90 en el Gobierno de ese entonces, y cuando digo tuve suerte fue porque estaba relacionado de forma directa con el Presidente de ese entonces, eso me dio la oportunidad de relacionarme con muchos mandatarios inclusive de la realeza, al ser una persona constante en mis relaciones y con el paso del tiempo hicieron que hoy en día cuente con amistades de gran trayectoria, nunca me hago amigo del cargo que ocupan de hecho soy más amigo cuando dejan el poder que cuando están en él. Todo esto fue mi mejor capital para mi profesión, hoy el Estudio Sanchez Ibarra Consulting S.A cuenta con estudio en Lima, Miami, Nueva York y Roma.

-¿Cuál es la especialidad del estudio?

El Estudio Sánchez Ibarra está abocado al Derecho Penal, debate Oral y Consejo de la Magistratura, también Derecho Internacional, Sucesiones y Restitución de menores. El Estudio se diferencia de otros por llevar pocas causas, no suelo dar más de dos casos a cada uno de mis colaboradores ya que me interesa que estén ocupados por cada caso en particular, que se acuesten y levanten pensando en resolver el caso no admito que se pase un vencimiento o que por impericia del Estudio mis clientes sean perjudicados. En definitiva, lo nuestro es trabajar por la excelencia, lo nuestro es cualitativo y no cuantitativo, de esa manera nos podemos dedicar a cada caso a tiempo completo dando el mejor servicio a nuestros clientes que en definitiva son los que nos confiaron.

-Sabemos que además maneja varias empresas. ¿Cómo es ser empresario en la Argentina de hoy y dar trabajo a tantas familias?

-Empresario soy desde hace muchos años, en Argentina ser empresario es muy complicado nunca se invierte con tranquilidad, no hay reglas claras, te cambian las condiciones en forma permanente, la presión tributaria es la peor del mundo, los sindicatos extorsionan. Es lamentable soy argentino y amo a mi país pero solamente los audaces invertimos en Argentina y damos trabajo a muchas familias sin que nos valoren. Tengo tres empresas una de ellas es una Residencia de Adultos Mayores cinco Estrellas, un lugar de lujo y único por su servicio, me preocupo mucho por los abuelos que están a nuestro cuidado, siempre me hago un lugar para estar con ellos.

-Uno de sus grandes proyectos es para las personas de la tercera edad. ¿Cómo surgió? ¿Qué nos puede contar sobre eso?

-Como decía anteriormente, la Residencia para Adultos Mayores comenzó hace unos años cuando viví en carne propia lo que era dejar a un ser querido en una Residencia, esto me ocurrió con mi suegra. Ella fue una persona maravillosa conmigo siempre, podría decir que fue como una madre para y lo digo porque ella siempre me trató como a un hijo, cuando se enfermó le pusieron cuidadoras en su casa, eso duró unos dos a tres años pero todo fue empeorando hasta que decidieron internarla en una Residencia, yo iba a visitarla los fines de semana con mi esposa y era tan deprimente el lugar que salíamos muy tristes, además el trato nefasto los gritos se escuchaban desde la calle, entonces decidí poner una Residencia y hacer que estos abuelos vivieran mejor y sintieran que estaban en su casa, bien atendidos y mimados, obviamente sin gritos ni malos tratos, lamentablemente mi suegra falleció doce días antes de su inauguración.

- Por último cuando visitó al Papa le expresó su preocupación por una de las causas que lleva el estudio ¿podría brindarnos detalles?

-Cuando visité al Papa Francisco fue toda una emoción, hablamos mucho, principalmente de un caso que llevo en Roma por un abuso sexual a un menor de edad, el Papa se mostró muy preocupado y se interesó mucho al respecto, me pidió que lo visitara nuevamente para informarle el avance de las investigaciones, tenemos previsto un encuentro en abril.