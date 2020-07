Andy Kusnetzoff confirmó que tiene coronavirus: "Estoy bien, con tos pero sin fiebre"

El conductor Andy Kusnetzoff confirmó hoy en su programa Perros de la Calle (FM Metro) que dio positivo de coronavirus (Covid-19) y que hacía minutos que tenia el resultado en sus manos. La noticia la dio a conocer desde la misma clínica en donde se encuentra aislado luego de haber ido ayer como consecuencia de una fuerte tos que lo tenía preocupado, según contó.

Lee más | Alarma en Canal 26 por un nuevo brote de Covid-19: dos periodistas más dieron positivo y se activó el protocolo

“Yo estoy bien, pero el sábado a la noche ya llegué medio baqueteado. Estaba con tos. El domingo seguí con bastante tos, pero sin fiebre. Por precaución el lunes me hice ver, me hicieron un hisopado y recién me dieron el resultado positivo de Covid. Les quería comentar para que estén al tanto por mí”, les dijo Kusnetzoff a sus compañeros de radio.

Sin dar muchas más precisiones sobre el asunto, saludó a sus compañeros de radio y cortó la comunicación adelantándoles que seguramente, siempre y cuando la salud se lo permita, realizará algunas salidas al aire. Como consecuencia de haber dado positivo su hisopado se cancelaría, en principio, la emisión del sábado de Podemos Hablar (PH).

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

La última emisión del programa, se grabó el 8 de julio, contó con la participación de Flor Vigna, Romina Malaspina, Benito Fernández y Christophe Krywonis. Todos ellos deberán testearse para ver si dieron positivo.

Lee más | ¿Tiene coronavirus? Esmeralda Mitre está internada con fiebre alta hace varios días y le hicieron un hisopado

A la confirmación del hisopado de Andy se sumó el de un productor de Kuarzo, la empresa que produce PH entre otros programas, que trabajó hasta el 10 de julio. Según informaron desde Kuarzo, el productor en cuestión no tuvo contacto con otros compañeros de trabajo y no presentó síntomas.